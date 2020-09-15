https://ria.ru/20200915/zendaya-1577219465.html

Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма

Netflix приобрел права на показ во всем мире романтической драмы "Малькольм и Мари", которая стала первым завершенным посткарантинным проектом, сообщает... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T01:58

2020-09-15T01:58

2020-09-15T01:58

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netflix

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Netflix приобрел права на показ во всем мире романтической драмы "Малькольм и Мари", которая стала первым завершенным посткарантинным проектом, <a href="https://deadline.com/2020/09/netflix-malcolm-and-marie-zendaya-john-david-washington-30-million-dollar-deal-sam-levinson-pandemic-lockdown-film-toronto-film-festival-market-1234575943/" target="_blank">сообщает</a> Deadline.Cумма сделки составила 30 миллионов долларов.Режиссером фильма выступил Сэм Левинсон, в главных ролях — Зендая и Джон Дэвид Вашингтон.Актриса обратилась к Левинсону с просьбой сделать фильм на фоне пандемии после того, как стало известно, что сериал "Эйфория", над которым они вместе работали, не будут продлевать на следующий сезон. Режиссер согласился. Ленту снимали с учетом всех требуемых ограничений в течение всего 15 дней дней (с 17 июня до 2 июля) на черно-белую пленку."Я безмерно благодарен актерскому составу и съемочной группе, многие из которой были со мной в команде "Эйфории", за то, что мы собрались в это сложное время. Мы были счастливы, поскольку у нас была возможность снимать, и делали это с большой любовью", — поделился Левинсон, который также написал сценарий проекта и выступил одним из продюсеров. "Малькольм и Мари" рассказывает о режиссере и его подруге, которые возвращаются домой после успешной премьеры его новой работы. Вместо того, чтобы отметить это событие, пара увлекается откровенными разговорами, которые становятся настоящей проверкой на прочность для их отношений.

https://ria.ru/20200828/dovod-1576380911.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix