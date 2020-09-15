https://ria.ru/20200915/zemletryasenie-1577243187.html
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:02
2020-09-15T09:02
2020-09-15T09:02
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около островного государства <a href="http://ria.ru/location_Fiji/" target="_blank" data-auto="true">Фиджи</a>, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04:12 по времени UTC (07:12 мск). Эпицентр располагался примерно в 150 километрах к юго-западу от города Ламбаса, расположенном на острове Вануа-Леву. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20200909/zemletryasenie-1576971731.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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фиджи, сша, в мире