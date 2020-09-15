https://ria.ru/20200915/zemletryasenie-1577243187.html

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:02

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фиджи

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около островного государства <a href="http://ria.ru/location_Fiji/" target="_blank" data-auto="true">Фиджи</a>, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04:12 по времени UTC (07:12 мск). Эпицентр располагался примерно в 150 километрах к юго-западу от города Ламбаса, расположенном на острове Вануа-Леву. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20200909/zemletryasenie-1576971731.html

фиджи

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фиджи, сша, в мире