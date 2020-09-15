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У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:02
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фиджи
сша
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около островного государства <a href="http://ria.ru/location_Fiji/" target="_blank" data-auto="true">Фиджи</a>, сообщает Геологическая служба <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 04:12 по времени UTC (07:12 мск). Эпицентр располагался примерно в 150 километрах к юго-западу от города Ламбаса, расположенном на острове Вануа-Леву. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20200909/zemletryasenie-1576971731.html
фиджи
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фиджи, сша, в мире

У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1

09:02 15.09.2020
85
© Flickr / Jeff LaythamФиджи
Фиджи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Flickr / Jeff Laytham
Фиджи. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 04:12 по времени UTC (07:12 мск). Эпицентр располагался примерно в 150 километрах к юго-западу от города Ламбаса, расположенном на острове Вануа-Леву. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 11:02
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