Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями
15:24 15.09.2020 (обновлено: 17:58 15.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не подобрал слова, которыми можно охарактеризовать взаимодействие с Россией.
"К сожалению, мы потеряли это слово (отношения. — Прим. ред.) и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на Востоке страны. <…> Сегодня 14 тысяч погибших, и сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами", — сказал глава государства на брифинге в Австрии, отвечая на вопрос, какие у него отношения с Путиным.
Трансляцию пресс-конференции вел офис президента на своей странице в фейсбуке.
При этом Зеленский отметил, что диалог с российским коллегой начался.
"Мы начали говорить, что привело в том или ином случае, но это режим тишины. Да, сложнее, чем мы думали, но он есть. И мы смогли вернуть 140 пленных домой. Я считаю, что это и есть начало диалога. А относительно отношений (с Путиным. — Прим. ред.) я считаю, что еще очень рано говорить", — добавил президент.
Он напомнил, что раньше граждане Украины и России считали друг друга братьями и сестрами.
"У нас были прекрасные отношения", — заключил Зеленский.
Последний разговор между главами Украины и России состоялся 26 июля 2020 года.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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