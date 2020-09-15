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https://ria.ru/20200915/zelenskiy-1577270139.html
Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не подобрал слова, которыми можно охарактеризовать взаимодействие с Россией. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:24
2020-09-15T17:58
верховная рада украины
владимир зеленский
владимир путин
москва
австрия
севастополь
оон
в мире
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<strong>КИЕВ, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что пока не подобрал слова, которыми можно охарактеризовать взаимодействие с Россией."К сожалению, мы потеряли это слово (отношения. — Прим. ред.) и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на Востоке страны. &lt;…&gt; Сегодня 14 тысяч погибших, и сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами", — сказал глава государства на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a>, отвечая на вопрос, какие у него отношения с Путиным.Трансляцию пресс-конференции вел офис президента на своей странице в <a href="https://ru-ru.facebook.com/president.gov.ua/videos/vb.296958677115673/243470703658431/?type=3&amp;theater" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.При этом Зеленский отметил, что диалог с российским коллегой начался.Он напомнил, что раньше граждане Украины и России считали друг друга братьями и сестрами."У нас были прекрасные отношения", — заключил Зеленский.Последний разговор между главами Украины и России состоялся 26 июля 2020 года.В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20200914/zelenskiy-1577238562.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/kuleba-1577263706.html
https://ria.ru/20200519/1571632512.html
Враньё. Они начали гнобить русский язык и русско-говорящих ещё в 90-х. Вот тогда они и потеряли и слово отношения и своё родство с русскими.
253
Умерла так умерла. Остаточне прощевайте. Держитесь там. Любви, счастья, хорошего настроения!
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москва
австрия
севастополь
РИА Новости
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верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, австрия, севастополь, оон, в мире

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

15:24 15.09.2020 (обновлено: 17:58 15.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не подобрал слова, которыми можно охарактеризовать взаимодействие с Россией.
"К сожалению, мы потеряли это слово (отношения. — Прим. ред.) и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на Востоке страны. <…> Сегодня 14 тысяч погибших, и сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами", — сказал глава государства на брифинге в Австрии, отвечая на вопрос, какие у него отношения с Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 22:52Протесты в Белоруссии
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Трансляцию пресс-конференции вел офис президента на своей странице в фейсбуке.
При этом Зеленский отметил, что диалог с российским коллегой начался.
"Мы начали говорить, что привело в том или ином случае, но это режим тишины. Да, сложнее, чем мы думали, но он есть. И мы смогли вернуть 140 пленных домой. Я считаю, что это и есть начало диалога. А относительно отношений (с Путиным. — Прим. ред.) я считаю, что еще очень рано говорить", — добавил президент.
Он напомнил, что раньше граждане Украины и России считали друг друга братьями и сестрами.
"У нас были прекрасные отношения", — заключил Зеленский.
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Глава МИД Украины: братских отношений с Россией и Белоруссией не будет
Последний разговор между главами Украины и России состоялся 26 июля 2020 года.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Трансляция церемонии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2020
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"Фактор Зеленского". Почему России больше не ставят его в пример
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Обсудить 159
Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваАвстрияСевастопольООНВ мире
Популярные комментарии
Враньё. Они начали гнобить русский язык и русско-говорящих ещё в 90-х. Вот тогда они и потеряли и слово отношения и своё родство с русскими.
15 сентября, 15:29
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это полеАлександр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
24410305
Умерла так умерла. Остаточне прощевайте. Держитесь там. Любви, счастья, хорошего настроения!
15 сентября, 15:25
ИЗИгорь Земский
193260204
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