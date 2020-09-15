https://ria.ru/20200915/zelenskiy-1577270139.html

Зеленский заявил, что взаимодействие с Москвой нельзя назвать отношениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не подобрал слова, которыми можно охарактеризовать взаимодействие с Россией. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:24

2020-09-15T15:24

2020-09-15T17:58

верховная рада украины

владимир зеленский

владимир путин

москва

австрия

севастополь

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg

<strong>КИЕВ, 15 сен — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что пока не подобрал слова, которыми можно охарактеризовать взаимодействие с Россией."К сожалению, мы потеряли это слово (отношения. — Прим. ред.) и потеряли значение этого слова между нашими странами после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на Востоке страны. <…> Сегодня 14 тысяч погибших, и сегодня нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока не нашел те слова, что между нами", — сказал глава государства на брифинге в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрии</a>, отвечая на вопрос, какие у него отношения с Путиным.Трансляцию пресс-конференции вел офис президента на своей странице в <a href="https://ru-ru.facebook.com/president.gov.ua/videos/vb.296958677115673/243470703658431/?type=3&theater" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>.При этом Зеленский отметил, что диалог с российским коллегой начался.Он напомнил, что раньше граждане Украины и России считали друг друга братьями и сестрами."У нас были прекрасные отношения", — заключил Зеленский.Последний разговор между главами Украины и России состоялся 26 июля 2020 года.В январе 2015 года <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховная рада</a> приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Москва обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20200914/zelenskiy-1577238562.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/kuleba-1577263706.html

https://ria.ru/20200519/1571632512.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Враньё. Они начали гнобить русский язык и русско-говорящих ещё в 90-х. Вот тогда они и потеряли и слово отношения и своё родство с русскими. 253

Игорь Земский Умерла так умерла. Остаточне прощевайте. Держитесь там. Любви, счастья, хорошего настроения! 225

159

москва

австрия

севастополь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, владимир зеленский, владимир путин, москва, австрия, севастополь, оон, в мире