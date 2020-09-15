https://ria.ru/20200915/yaponiya-1577247386.html

Младший брат Абэ станет министром обороны Японии

Нобуо Киси, младший брат уходящего в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ, станет новым министром обороны страны, сообщило во вторник информационное... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:25

2020-09-15T10:25

2020-09-15T10:25

нобуо киси

таро асо

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nobuo_Kisi/" target="_blank" data-auto="true">Нобуо Киси</a>, младший брат уходящего в отставку премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, станет новым министром обороны страны, сообщило во вторник информационное агентство Киодо.В среду после процедуры голосования в парламенте председатель главной правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга, как ожидается, станет новым главой правительства и в тот же день будет сформирован кабинет министров.По данным Киодо, Нобуо Киси, которому достанется пост министра обороны, ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел Японии.Глава МИД Тосимицу Мотеги и министр финансов Таро Асо сохранят свои посты в правительстве Суги, сообщает Киодо со ссылкой на информированные источники.

https://radiosputnik.ria.ru/20200831/putin-1576523065.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нобуо киси, таро асо, синдзо абэ, япония, в мире