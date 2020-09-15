Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/yaponiya-1577247386.html
Младший брат Абэ станет министром обороны Японии
Нобуо Киси, младший брат уходящего в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ, станет новым министром обороны страны, сообщило во вторник информационное... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:25
2020-09-15T10:25
нобуо киси
таро асо
синдзо абэ
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576451797_0:80:3092:1819_1400x0_80_0_0_716eac1b035350612fb62e25216e6c5d.jpg
<strong>ТОКИО, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Nobuo_Kisi/" target="_blank" data-auto="true">Нобуо Киси</a>, младший брат уходящего в отставку премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, станет новым министром обороны страны, сообщило во вторник информационное агентство Киодо.В среду после процедуры голосования в парламенте председатель главной правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга, как ожидается, станет новым главой правительства и в тот же день будет сформирован кабинет министров.По данным Киодо, Нобуо Киси, которому достанется пост министра обороны, ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел Японии.Глава МИД Тосимицу Мотеги и министр финансов Таро Асо сохранят свои посты в правительстве Суги, сообщает Киодо со ссылкой на информированные источники.
https://radiosputnik.ria.ru/20200831/putin-1576523065.html
1
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576451797_63:0:2794:2048_1400x0_80_0_0_56a25e43173293aa16ca862670262008.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нобуо киси, таро асо, синдзо абэ, япония, в мире

Младший брат Абэ станет министром обороны Японии

10:25 15.09.2020
209
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСиндзо Абэ
Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 15 сен - РИА Новости. Нобуо Киси, младший брат уходящего в отставку премьер-министра Японии Синдзо Абэ, станет новым министром обороны страны, сообщило во вторник информационное агентство Киодо.
В среду после процедуры голосования в парламенте председатель главной правящей Либерально-демократической партии Японии Ёсихидэ Суга, как ожидается, станет новым главой правительства и в тот же день будет сформирован кабинет министров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после окончания пленарного заседания V Восточного экономического форума – 2019 - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 12:55
"Большой личный вклад". Путин поблагодарил Абэ за совместную работу
По данным Киодо, Нобуо Киси, которому достанется пост министра обороны, ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел Японии.
Глава МИД Тосимицу Мотеги и министр финансов Таро Асо сохранят свои посты в правительстве Суги, сообщает Киодо со ссылкой на информированные источники.
140011
Обсудить 1
Нобуо КисиТаро АсоСиндзо АбэЯпонияВ мире
Рекомендуем
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Ситуация с COVID-19 сама собой не пройдет, уверена Попова
Врач
Россия занимает 106-е место в мире по уровню летальности коронавируса
Солдаты армии США на военно-воздушной базе в Афганистане
Эксперт оценил фото американского военного с АК на плакате Трампа
Певец Тимур Юнусов (Тимати) и модель Анастасия Решетова во время бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома союзов в Москве
Модель Анастасия Решетова прокомментировала разрыв с Тимати
Здание Государственной Думы РФ
Депутаты Госдумы будут обязаны сообщать об участии в управлении НКО
Медик делает прививку с вакциной против гриппа
Мурашко рассказал о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе
На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
В России не было второй волны коронавируса, заявила Попова
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генсек ООН прокомментировал регистрацию российской вакцины от COVID-19
Дипломатический советник главы Луганской Народной Республики Родион Мирошник
В ЛНР рассказали, что тормозит переговоры по Донбассу
Мультфильм Ну, погоди!
Стало известно, кто из звезд озвучит Волка в новом "Ну, погоди!"
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы
В Москве подросток попал под электросамокат и получил сотрясение мозга
Валерий Цепкало
Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал отменить санкции, мешающие странам бороться с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Попова рассказала, сколько дней заразен переболевший COVID-19 человек
11:17Попова призвала систематизировать опыт по борьбе с коронавирусом
11:13В Минске на митинге задержали сотрудника IT-компании
11:09В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Лента новостейМолния