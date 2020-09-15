Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200915/yakutiya-1577272283.html
В корейском городе Инчхон построят культурно-информационный центр Якутии
Пятиэтажное здание культурно-информационного центра Якутии построят в городе Инчхон за счет корейских инвесторов, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:50
2020-09-15T15:50
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
инчхон
якутск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155615/57/1556155752_0:1:2048:1153_1400x0_80_0_0_24a1c13276c81cd11fee24cd9af1dd77.jpg
<strong>ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Пятиэтажное здание культурно-информационного центра Якутии построят в городе <a href="http://ria.ru/location_Incheon/" target="_blank" data-auto="true">Инчхон</a> за счет корейских инвесторов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Во вторник и.о. заместителя председателя регионального правительства Сергей Местников в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с председателем общества российско-корейского сотрудничества в Якутии (KORUS Society) господином Ли Гю Хван. Во встрече приняли участие министр по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврил Кириллин и первый секретарь представительства МИД России в городе <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> Наталия Татаринова."Корейская сторона намерена построить культурно-информационный центр <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">республики Саха</a> (Якутия) за счет корейских инвесторов в целях распространения информации о культуре, экономике, инвестиционном и туристском потенциале региона в республике Корея. Проект предполагает строительство пятиэтажного здания вблизи международного делового района Сонгдо города Инчхон", - рассказали в пресс-службе.По словам Ли Гю Хван, будущий культурный центр поможет в продвижении инвестиционного потенциала Якутии.В свою очередь власти Якутии поддержали данную идею и предложили обсудить варианты участия в проекте. "Готовы участвовать в реализации этого проекта с точки зрения наполнения содержательной идеи элементами культуры, истории Якутии. Целесообразнее привлечь наших дизайнеров, проектировщиков при оформлении внутреннего дизайна и внешнего фасада объекта, также внешнего благоустройства территории объекта в виде консультации, либо в виде непосредственного их участия", – отметил и.о. вице-премьера.
https://ria.ru/20200915/irkutsk-1577254136.html
республика саха (якутия)
инчхон
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155615/57/1556155752_256:0:1793:1153_1400x0_80_0_0_0190d4b272c9bf3889437c36766fcf8a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), инчхон, якутск, в мире

В корейском городе Инчхон построят культурно-информационный центр Якутии

15:50 15.09.2020
134
CC BY 2.0 / Terrazzo / Incheon International AirportАэропорт Инчхон
Аэропорт Инчхон - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
CC BY 2.0 / Terrazzo / Incheon International Airport
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Пятиэтажное здание культурно-информационного центра Якутии построят в городе Инчхон за счет корейских инвесторов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Во вторник и.о. заместителя председателя регионального правительства Сергей Местников в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с председателем общества российско-корейского сотрудничества в Якутии (KORUS Society) господином Ли Гю Хван. Во встрече приняли участие министр по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврил Кириллин и первый секретарь представительства МИД России в городе Якутске Наталия Татаринова.
"Корейская сторона намерена построить культурно-информационный центр республики Саха (Якутия) за счет корейских инвесторов в целях распространения информации о культуре, экономике, инвестиционном и туристском потенциале региона в республике Корея. Проект предполагает строительство пятиэтажного здания вблизи международного делового района Сонгдо города Инчхон", - рассказали в пресс-службе.
По словам Ли Гю Хван, будущий культурный центр поможет в продвижении инвестиционного потенциала Якутии.
В свою очередь власти Якутии поддержали данную идею и предложили обсудить варианты участия в проекте. "Готовы участвовать в реализации этого проекта с точки зрения наполнения содержательной идеи элементами культуры, истории Якутии. Целесообразнее привлечь наших дизайнеров, проектировщиков при оформлении внутреннего дизайна и внешнего фасада объекта, также внешнего благоустройства территории объекта в виде консультации, либо в виде непосредственного их участия", – отметил и.о. вице-премьера.
Города России. Иркутск - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 11:59Республика Саха (Якутия)
В Якутии построят образовательный комплекс
000000
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)ИнчхонЯкутскВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит видеоконференцию по случаю открытия медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19
Принимавших участие в строительстве медцентров военных наградят
Деньги
Подмосковье получит более 1,1 млрд руб от инвестпроекта в Коломне
Сотрудник склада издательства Просвещение в Московской области.
Логистический комплекс построят в ОЭЗ "Липецк"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Страны ШОС усилят взаимодействие в области кибербезопасности
Города России. Иркутск
В Якутии построят образовательный комплекс
Президент РФ Владимир Путин
Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал книгу Вудворда о нем ужасно скучной
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим
Страны мира. Индия
Дипломат сообщил, сколько россиян вернулись в страну из Индии
Вид на Берлин
Россию надо подключить к анализу тестов Навального, заявили в бундестаге
Карта с отметками
В Сети заметили странные совпадения на карте прошлого века
Часть газопровода Северный поток-2, расположенная в Любмине, Германия
В бундестаге рассказали о последствиях отказа от "Северного потока — 2"
Алексей Навальный
Сенатор напомнил Евросоюзу, что Навальный под следствием за клевету
Военнослужащие подразделения Вооруженных сил Белоруссии, входящего в состав Коллективных миротворческих сил
Белорусские военные прибыли на учения "Кавказ-2020"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния