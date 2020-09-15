https://ria.ru/20200915/yakutiya-1577272283.html

В корейском городе Инчхон построят культурно-информационный центр Якутии

Пятиэтажное здание культурно-информационного центра Якутии построят в городе Инчхон за счет корейских инвесторов, сообщает пресс-служба администрации главы и... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:50

2020-09-15T15:50

2020-09-15T15:50

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

инчхон

якутск

в мире

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<strong>ЯКУТСК, 15 сен – РИА Новости.</strong> Пятиэтажное здание культурно-информационного центра Якутии построят в городе <a href="http://ria.ru/location_Incheon/" target="_blank" data-auto="true">Инчхон</a> за счет корейских инвесторов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Во вторник и.о. заместителя председателя регионального правительства Сергей Местников в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с председателем общества российско-корейского сотрудничества в Якутии (KORUS Society) господином Ли Гю Хван. Во встрече приняли участие министр по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврил Кириллин и первый секретарь представительства МИД России в городе <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> Наталия Татаринова."Корейская сторона намерена построить культурно-информационный центр <a href="http://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank" data-auto="true">республики Саха</a> (Якутия) за счет корейских инвесторов в целях распространения информации о культуре, экономике, инвестиционном и туристском потенциале региона в республике Корея. Проект предполагает строительство пятиэтажного здания вблизи международного делового района Сонгдо города Инчхон", - рассказали в пресс-службе.По словам Ли Гю Хван, будущий культурный центр поможет в продвижении инвестиционного потенциала Якутии.В свою очередь власти Якутии поддержали данную идею и предложили обсудить варианты участия в проекте. "Готовы участвовать в реализации этого проекта с точки зрения наполнения содержательной идеи элементами культуры, истории Якутии. Целесообразнее привлечь наших дизайнеров, проектировщиков при оформлении внутреннего дизайна и внешнего фасада объекта, также внешнего благоустройства территории объекта в виде консультации, либо в виде непосредственного их участия", – отметил и.о. вице-премьера.

https://ria.ru/20200915/irkutsk-1577254136.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), инчхон, якутск, в мире