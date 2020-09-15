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Новости Подмосковья
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Выплаты на новорожденных получили около 50 тысяч семей из Подмосковья
В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в нынешнем году 48 730 семей из региона получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:32
2020-09-15T18:32
новости подмосковья
ирина фаевская
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в нынешнем году 48 730 семей из региона получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что подмосковные семьи получают эти выплаты в рамках областного проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Деньги предназначены для покупки всего необходимого для ухода за малышами.Глава профильного ведомства Ирина Фаевская уточнила, что выплаты предоставляются россиянам при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Подмосковья.По ее словам, с сентября прошлого года родителям предлагается на выбор подарочный набор "Я родился в Подмосковье" или 20-тысячная выплата. Кроме финансовой помощи подмосковные родители могут рассчитывать на поддержку со стороны кол-центра "Стань мамой в Подмосковье". На все интересующие вопросы ответят операторы.
московская область (подмосковье)
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ирина фаевская, московская область (подмосковье)

Выплаты на новорожденных получили около 50 тысяч семей из Подмосковья

18:32 15.09.2020
394
© РИА Новости / Павел ЛьвовРоженица со своим ребенком в палате
Роженица со своим ребенком в палате - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в нынешнем году 48 730 семей из региона получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что подмосковные семьи получают эти выплаты в рамках областного проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Деньги предназначены для покупки всего необходимого для ухода за малышами.
Глава профильного ведомства Ирина Фаевская уточнила, что выплаты предоставляются россиянам при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Подмосковья.

"Деньги перечисляются на расчетный счет заявителя в течение 10 рабочих дней", – добавила министр.

По ее словам, с сентября прошлого года родителям предлагается на выбор подарочный набор "Я родился в Подмосковье" или 20-тысячная выплата.
Кроме финансовой помощи подмосковные родители могут рассчитывать на поддержку со стороны кол-центра "Стань мамой в Подмосковье". На все интересующие вопросы ответят операторы.
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Новости ПодмосковьяИрина ФаевскаяМосковская область (Подмосковье)
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