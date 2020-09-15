https://ria.ru/20200915/vyplaty-1577283922.html

Выплаты на новорожденных получили около 50 тысяч семей из Подмосковья

В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в нынешнем году 48 730 семей из региона получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:32

2020-09-15T18:32

2020-09-15T18:32

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577283823_0:35:1500:879_1400x0_80_0_0_5d3517f0b5a58b45e7c5afefb8d2da3e.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. </strong>В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что в нынешнем году 48 730 семей из региона получили денежные выплаты в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что подмосковные семьи получают эти выплаты в рамках областного проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография". Деньги предназначены для покупки всего необходимого для ухода за малышами.Глава профильного ведомства Ирина Фаевская уточнила, что выплаты предоставляются россиянам при условии государственной регистрации рождения ребенка органами ЗАГС Подмосковья.По ее словам, с сентября прошлого года родителям предлагается на выбор подарочный набор "Я родился в Подмосковье" или 20-тысячная выплата. Кроме финансовой помощи подмосковные родители могут рассчитывать на поддержку со стороны кол-центра "Стань мамой в Подмосковье". На все интересующие вопросы ответят операторы.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)