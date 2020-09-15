https://ria.ru/20200915/vypiska-1577249114.html

В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выписаны 5605 человек, за все время выздоровели 884 305, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:43

2020-09-15T10:43

2020-09-15T10:43

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> За сутки в России после COVID-19 выписаны 5605 человек, за все время выздоровели 884 305, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 5605 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 884 305", - говорится в сообщении.Наибольшее число выздоровевших в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 1086 и Иркутской области- 204.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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