Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/volodin-1577252814.html
Володин отметил необходимость вернуться к вопросу реализации нацпроектов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что к вопросу реализации национальных проектов нужно вернуться, все проанализировать и планомерно идти к... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:41
2020-09-15T11:41
госдума рф
вячеслав володин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_6ee16c165e3ac0ea4b52a31bf80ccdd2.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> считает, что к вопросу реализации национальных проектов нужно вернуться, все проанализировать и планомерно идти к поставленным целям."Нужно вернуться, проанализировать, ещё раз всё взвесить. Наша задача - идти планомерно к поставленным целям. Поэтому, когда мы говорим о проблемах, их нужно решать, преодолевать сложности, при этом делать всё, чтобы эти сложности не затронули человека", - сказал Володин в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".
https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568549829_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_bf43adb94d032be5da7d6a916945dbbe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин отметил необходимость вернуться к вопросу реализации нацпроектов

11:41 15.09.2020
35
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что к вопросу реализации национальных проектов нужно вернуться, все проанализировать и планомерно идти к поставленным целям.
"Нужно вернуться, проанализировать, ещё раз всё взвесить. Наша задача - идти планомерно к поставленным целям. Поэтому, когда мы говорим о проблемах, их нужно решать, преодолевать сложности, при этом делать всё, чтобы эти сложности не затронули человека", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами России - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 12:45
Мишустин призвал в сжатые сроки внести изменения в нацпроекты
100001
Обсудить 0
Госдума РФВячеслав ВолодинОбщество
Рекомендуем
Здания Московского международного делового центра Москва-Сити
Предприятия Москвы получили от города льготные займы на 500 млн рублей
Построение солдат
Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения
Города России. Иркутск
В Якутии построят образовательный комплекс
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова: определяющий защиту от COVID-19 уровень иммунитета пока не ясен
Пленарное заседание Госдумы РФ
Володин призвал депутатов активнее работать с белорусскими коллегами
Вид на проспект Ленина в Томске
Диденко: Кандидат партии прошел в гордуму Томска благодаря трудолюбию
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Фельдшер скорой медицинской помощи подстанции No 34 в Москве одевает средства индивидуальной зашиты перед посещением пациента с подозрением на коронавирус
В Москве впервые с 30 июня выявили свыше 700 зараженных COVID-19
Коронавирус
Вирусолог оценил вероятность заразиться от переболевшего COVID-19
Онлайн-брифинг сенатора А.Климова о вмешательстве извне в процесс ЕДГ
Банкомат
Омбудсмен оценил идею ввести почасовой МРОТ
Президент РФ Владимир Путин
Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский потребовал привить депутатов от коронавируса
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины рассказали о последствиях ослабления Лукашенко для Киева
На Красноярск напали полчища тли
Жителей российского города атаковали полчища насекомых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния