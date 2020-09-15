https://ria.ru/20200915/volodin-1577252814.html

Володин отметил необходимость вернуться к вопросу реализации нацпроектов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что к вопросу реализации национальных проектов нужно вернуться, все проанализировать и планомерно идти к... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:41

2020-09-15T11:41

2020-09-15T11:41

госдума рф

вячеслав володин

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a> считает, что к вопросу реализации национальных проектов нужно вернуться, все проанализировать и планомерно идти к поставленным целям."Нужно вернуться, проанализировать, ещё раз всё взвесить. Наша задача - идти планомерно к поставленным целям. Поэтому, когда мы говорим о проблемах, их нужно решать, преодолевать сложности, при этом делать всё, чтобы эти сложности не затронули человека", - сказал Володин в эфире телеканала "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank">Россия 24</a>".

https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, вячеслав володин, общество