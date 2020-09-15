https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html

МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым

Министерство иностранных дел Украины заявило, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:34

2020-09-15T13:34

2020-09-15T18:43

мария захарова

мид украины

республика крым

севастополь

оон

украина

политика

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<strong>КИЕВ, 15 сен — РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Украины заявило, что водоснабжение <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству обратилась в <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совет Европы</a> с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД России <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.В ведомстве утверждают, что в Крыму не хватает воды только на "ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса", а за обеспечение водой населения полуострова полностью в ответе Россия как "страна-оккупант".При этом официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявляла РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит и на Украине, и на России.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200914/krym-1577190412.html

https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html

kotofej Днепр начинается в России, потом идёт по Белоруссии и только потом попадает к чубатым... Сейчас чубатые с Батькой в ссоре- так перекройте или сильно ослабьте Днепр в Белоруссии и посмотрим как в Киеве запоют... 189

Василий П. Почему мы, как страна-агрессор, не можем решить вопрос в ожидаемом ключе? Сказал же Путин "...вплоть до полной потери государственности." Не надо полной, пусть только до Днепра потеряют и живут дальше как хотят. 172

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мид украины, республика крым, севастополь, оон, украина, политика