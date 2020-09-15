Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/vodosnabzhenie-1577262030.html
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Министерство иностранных дел Украины заявило, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:34
2020-09-15T18:43
мария захарова
мид украины
республика крым
севастополь
оон
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576811198_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdaae5747642cbb3b6e807445121f461.jpg
<strong>КИЕВ, 15 сен — РИА Новости.</strong> Министерство иностранных дел Украины заявило, что водоснабжение <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству обратилась в <a href="https://ria.ru/organization_OON" target="_blank">ООН</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Evropy" target="_blank">Совет Европы</a> с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД России <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Мария Захарова</a> заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.В ведомстве утверждают, что в Крыму не хватает воды только на "ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса", а за обеспечение водой населения полуострова полностью в ответе Россия как "страна-оккупант".При этом официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявляла РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит и на Украине, и на России.Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей <a href="https://ria.ru/location_Sevastopol" target="_blank">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200914/krym-1577190412.html
https://ria.ru/20200912/ukraina-1577102825.html
Днепр начинается в России, потом идёт по Белоруссии и только потом попадает к чубатым... Сейчас чубатые с Батькой в ссоре- так перекройте или сильно ослабьте Днепр в Белоруссии и посмотрим как в Киеве запоют...
189
Почему мы, как страна-агрессор, не можем решить вопрос в ожидаемом ключе? Сказал же Путин "...вплоть до полной потери государственности." Не надо полной, пусть только до Днепра потеряют и живут дальше как хотят.
172
28
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/05/1576811198_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_d11911a184b23da7da3361a9d8a441cb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, мид украины, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым

13:34 15.09.2020 (обновлено: 18:43 15.09.2020)
116709
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству обратилась в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.

"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права… Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны к тому, чтобы "назначить виновного" за расходы, которые несет Российская Федерация уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма", 1 говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте во вторник.

В ведомстве утверждают, что в Крыму не хватает воды только на "ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса", а за обеспечение водой населения полуострова полностью в ответе Россия как "страна-оккупант".
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 06:42
Поклонская передала в ООН данные о блокировке Киевом подачи воды в Крым
При этом официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявляла РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит и на Украине, и на России.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 08:00
"Крым не устоит": Украина нашла новый способ уничтожить Черноморский флот
51101101562152
Обсудить 28
Мария ЗахароваМИД УкраиныРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Днепр начинается в России, потом идёт по Белоруссии и только потом попадает к чубатым... Сейчас чубатые с Батькой в ссоре- так перекройте или сильно ослабьте Днепр в Белоруссии и посмотрим как в Киеве запоют...
15 сентября, 13:45
kkotofej
1491101012
Почему мы, как страна-агрессор, не можем решить вопрос в ожидаемом ключе? Сказал же Путин "...вплоть до полной потери государственности." Не надо полной, пусть только до Днепра потеряют и живут дальше как хотят.
15 сентября, 13:42
Василий П.Василий П.
137110017
Рекомендуем
Овощи
Названы идеальные продукты для похудения
Девушка с флагом ЕС и надписью Беларусь в Минске
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Кроссовки
Названы самые важные витамины осенью
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-1 Lancer
ВКС перехватили американский бомбардировщик над Беринговым морем
Стюардесса
Откровенное фото стюардессы в кабине пилотов поразило пользователей Сети
Рабочие на строительстве газопровода Северный поток-2
Ожидая "Северный поток — 2": что будет с Украиной, Польшей и Турцией
Посетитель на книжной ярмарке
Названы самые популярные среди россиян детективы
Истребитель МиГ-29
Штаб Трампа решил сделать Америку "великой" с помощью МиГ-29 и АК-74
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция хочет получить от Европы четыре миллиарда долларов
Американский военный
Американский военный вертолет разбился в Сирии
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
"Убьет без коронавируса". Онищенко назвал болезнь опаснее COVID-19
Сотрудник полиции в суде
В Болгарии раскрыли имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния