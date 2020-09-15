МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
13:34 15.09.2020 (обновлено: 18:43 15.09.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийЖители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
КИЕВ, 15 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины заявило, что водоснабжение Крыма будет восстановлено только после "деоккупации" полуострова.
Ранее комиссия Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) по международному сотрудничеству обратилась в ООН и Совет Европы с просьбой вмешаться в ситуацию с ухудшением снабжения пресной водой жителей Крыма. Комиссия заявила, что действия украинских властей по прекращению подачи воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров неправовые, антигуманные и политически мотивированные. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что водную блокаду Крыма со стороны Украины можно квалифицировать как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениями.
"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова. Такая позиция основывается на нормах международного права… Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украины в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны к тому, чтобы "назначить виновного" за расходы, которые несет Российская Федерация уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма", 1 говорится в заявлении МИД, опубликованном на его сайте во вторник.
В ведомстве утверждают, что в Крыму не хватает воды только на "ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса", а за обеспечение водой населения полуострова полностью в ответе Россия как "страна-оккупант".
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При этом официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявляла РИА Новости, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит и на Украине, и на России.
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе с августа введена режимная подача воды в дома.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".