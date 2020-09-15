https://ria.ru/20200915/vmeshatelstvo-1577251887.html

Глава СВР ответил на заявления о вмешательстве России в выборы в США

Заявления о вмешательстве России в выборы США не соответствуют действительности, это дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:28

2020-09-15T11:28

2020-09-15T11:28

россия

дональд трамп

сергей нарышкин

китай

иран

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Заявления о вмешательстве России в выборы <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> не соответствуют действительности, это дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом. Разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны, как Россия, Китай и Иран.Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в прошлые выборы. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html

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россия

китай

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, сергей нарышкин, китай, иран, сша, политика