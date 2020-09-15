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Глава СВР ответил на заявления о вмешательстве России в выборы в США
Заявления о вмешательстве России в выборы США не соответствуют действительности, это дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:28
2020-09-15T11:28
россия
дональд трамп
сергей нарышкин
китай
иран
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Заявления о вмешательстве России в выборы <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> не соответствуют действительности, это дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin" target="_blank">Сергей Нарышкин</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом. Разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны, как Россия, Китай и Иран.Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в прошлые выборы. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
https://ria.ru/20200912/tramp-1577143508.html
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россия
китай
иран
сша
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россия, дональд трамп, сергей нарышкин, китай, иран, сша, политика

Глава СВР ответил на заявления о вмешательстве России в выборы в США

11:28 15.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ. - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заявления о вмешательстве России в выборы США не соответствуют действительности, это дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом. Разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны, как Россия, Китай и Иран.

"Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому вот эти тезисы - это такая довольно неприятная, низкого рода дезинформация", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов, планируются ли у СВР контакты с американскими партнерами по новым обвинениям во вмешательстве в выборы.

Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в прошлые выборы. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 17:36
Трамп назвал российское "вмешательство" в выборы обманом Америки
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РоссияДональд ТрампСергей НарышкинКитайИранСШАПолитика
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