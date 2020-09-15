Глава СВР ответил на заявления о вмешательстве России в выборы в США
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время совещания президента РФ с постоянными членами Совета безопасности РФ.
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Заявления о вмешательстве России в выборы США не соответствуют действительности, это дезинформация, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, нынешний президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов 77-летним Джо Байденом. Разведка США заявила о том, что в выборы в США в 2020 году уже вмешиваются такие страны, как Россия, Китай и Иран.
"Мы в выборы не вмешивались и не вмешиваемся, поэтому вот эти тезисы - это такая довольно неприятная, низкого рода дезинформация", - сказал Нарышкин, отвечая на вопрос журналистов, планируются ли у СВР контакты с американскими партнерами по новым обвинениям во вмешательстве в выборы.
Ранее спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в прошлые выборы. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
12 сентября, 17:36Трамп назвал российское "вмешательство" в выборы обманом Америки