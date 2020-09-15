https://ria.ru/20200915/vaktsinatsiya-1577281193.html
В Центре Гамалеи рассказали о важности второй вакцинации от коронавируса
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему важна вторая вакцинация от коронавируса. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:49
2020-09-15T17:49
2020-09-15T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Директор Центра имени Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> рассказал, почему важна вторая вакцинация от коронавируса.В эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> он разъяснил, что при введении второй порции вакцины иммунная система организма направляет "все свои способности" на усиление выработки антител и образование "клеток памяти".Гинцбург также подчеркнул, что стоит ожидать новых волн коронавируса до тех пор, пока население не будет провакцинировано "на хорошем популяционном уровне".Ранее директор Центра имени Гамалеи рассказал РИА Новости, что планируется создание комбинированной вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Говорить о сроках ее создания пока рано, так как нужны клинические испытания.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Такая схема обеспечивает более высокий уровень иммунного ответа, чем у переболевших коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество