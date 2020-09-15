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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/vaktsinatsiya-1577281193.html
В Центре Гамалеи рассказали о важности второй вакцинации от коронавируса
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему важна вторая вакцинация от коронавируса. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:49
2020-09-15T18:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Директор Центра имени Гамалеи <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg" target="_blank">Александр Гинцбург</a> рассказал, почему важна вторая вакцинация от коронавируса.В эфире <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a> он разъяснил, что при введении второй порции вакцины иммунная система организма направляет "все свои способности" на усиление выработки антител и образование "клеток памяти".Гинцбург также подчеркнул, что стоит ожидать новых волн коронавируса до тех пор, пока население не будет провакцинировано "на хорошем популяционном уровне".Ранее директор Центра имени Гамалеи рассказал РИА Новости, что планируется создание комбинированной вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Говорить о сроках ее создания пока рано, так как нужны клинические испытания.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав</a> в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Такая схема обеспечивает более высокий уровень иммунного ответа, чем у переболевших коронавирусом.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577246263.html
https://ria.ru/20200915/ilarion-1577265507.html
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

В Центре Гамалеи рассказали о важности второй вакцинации от коронавируса

17:49 15.09.2020 (обновлено: 18:29 15.09.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему важна вторая вакцинация от коронавируса.
В эфире Первого канала он разъяснил, что при введении второй порции вакцины иммунная система организма направляет "все свои способности" на усиление выработки антител и образование "клеток памяти".

"Это дает возможность создать очень стойкий, продолжительный иммунитет именно к нужному белку коронавируса, то есть белку короны, тем самым повышая иммунный ответ, иммунную защиту вакцинируемого в четыре, пять, шесть и более раз".

Александр Гинцбург
Гинцбург также подчеркнул, что стоит ожидать новых волн коронавируса до тех пор, пока население не будет провакцинировано "на хорошем популяционном уровне".
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Ранее директор Центра имени Гамалеи рассказал РИА Новости, что планируется создание комбинированной вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Говорить о сроках ее создания пока рано, так как нужны клинические испытания.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцинация проводится в два этапа с промежутком в 21 день. Такая схема обеспечивает более высокий уровень иммунного ответа, чем у переболевших коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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