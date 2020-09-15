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В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины от нового типа коронавируса стартовали в Белоруссии, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T20:22
2020-09-15T21:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
белоруссия
общество
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<strong>МИНСК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Клинические испытания российской вакцины от нового типа <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". По итогам прошедшей в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> встречи с белорусским лидером <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии."Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли", — цитирует Пиневича во вторник <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>. При этом он уточнил, что пока вакцину на добровольцах не применяют.Пиневич отметил, что определяющим звеном при проведении испытаний станет Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. По словам исполняющего обязанности министра, процедура строго регламентирована, скрупулезна, эффект, позволяющий профилактировать COVID-19, доказан клинически. Вместе с тем Белоруссия, как и российская сторона, намерены оценить возможность возникновения побочных действий, добавил он.Использование вакцины начнется тогда, когда закончатся все процедуры, "когда все эксперты, в том числе работающие в этом центре (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. — Прим. ред.), поставят свою подпись", отметил Пиневич, уточнив, что на это может потребоваться около месяца. "То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными", — добавил он.
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белоруссия
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, белоруссия, общество

В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

20:22 15.09.2020 (обновлено: 21:33 15.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Клинические испытания российской вакцины от нового типа коронавируса стартовали в Белоруссии, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.
Ранее Минск и Москва договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". По итогам прошедшей в Сочи встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии.
"Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли", — цитирует Пиневича во вторник Sputnik Беларусь. При этом он уточнил, что пока вакцину на добровольцах не применяют.
Пиневич отметил, что определяющим звеном при проведении испытаний станет Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. По словам исполняющего обязанности министра, процедура строго регламентирована, скрупулезна, эффект, позволяющий профилактировать COVID-19, доказан клинически. Вместе с тем Белоруссия, как и российская сторона, намерены оценить возможность возникновения побочных действий, добавил он.
Использование вакцины начнется тогда, когда закончатся все процедуры, "когда все эксперты, в том числе работающие в этом центре (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. — Прим. ред.), поставят свою подпись", отметил Пиневич, уточнив, что на это может потребоваться около месяца. "То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными", — добавил он.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
55402015
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоБелоруссияОбщество
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