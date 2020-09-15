https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577287938.html

В Белоруссии начались испытания российской вакцины от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины от нового типа коронавируса стартовали в Белоруссии, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T20:22

2020-09-15T20:22

2020-09-15T21:33

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

белоруссия

общество

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<strong>МИНСК, 15 сен — РИА Новости.</strong> Клинические испытания российской вакцины от нового типа <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> стартовали в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.Ранее <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> и <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> договорились об участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник". По итогам прошедшей в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> встречи с белорусским лидером <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> дал поручение подготовить первую партию вакцины от коронавируса для Белоруссии."Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли", — цитирует Пиневича во вторник <a href="https://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>. При этом он уточнил, что пока вакцину на добровольцах не применяют.Пиневич отметил, что определяющим звеном при проведении испытаний станет Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. По словам исполняющего обязанности министра, процедура строго регламентирована, скрупулезна, эффект, позволяющий профилактировать COVID-19, доказан клинически. Вместе с тем Белоруссия, как и российская сторона, намерены оценить возможность возникновения побочных действий, добавил он.Использование вакцины начнется тогда, когда закончатся все процедуры, "когда все эксперты, в том числе работающие в этом центре (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. — Прим. ред.), поставят свою подпись", отметил Пиневич, уточнив, что на это может потребоваться около месяца. "То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными", — добавил он.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, белоруссия, общество