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Россия получила заявки от стран Африки о поставках вакцины "Спутник V"
Россия получает заявки от стран Африки о будущих поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" , Москва будет прорабатывать этот вопрос по мере возможности,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:53
2020-09-15T14:53
коронавирус covid-19
олег озеров
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
африка
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Россия получает заявки от стран <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> о будущих поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" , <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> будет прорабатывать этот вопрос по мере возможности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Ozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Озеров</a>."Конечно, такие просьбы поступали, поступают и будут поступать, но приоритет у нас один, это население нашей страны, но, естественно, по мере возможности мы будем отрабатывать эти вопросы и с африканскими государствами", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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москва
африка
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коронавирус covid-19, олег озеров, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, африка, экономика

Россия получила заявки от стран Африки о поставках вакцины "Спутник V"

14:53 15.09.2020
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Россия получает заявки от стран Африки о будущих поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" , Москва будет прорабатывать этот вопрос по мере возможности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров.
"Конечно, такие просьбы поступали, поступают и будут поступать, но приоритет у нас один, это население нашей страны, но, естественно, по мере возможности мы будем отрабатывать эти вопросы и с африканскими государствами", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3040001
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Коронавирус COVID-19Олег ОзеровРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМоскваАфрикаЭкономика
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