https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577267781.html
Россия получила заявки от стран Африки о поставках вакцины "Спутник V"
Россия получает заявки от стран Африки о будущих поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" , Москва будет прорабатывать этот вопрос по мере возможности,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:53
2020-09-15T14:53
2020-09-15T14:53
коронавирус covid-19
олег озеров
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
африка
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Россия получает заявки от стран <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> о будущих поставках вакцины от коронавируса "Спутник V" , <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> будет прорабатывать этот вопрос по мере возможности, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Ozerov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Озеров</a>."Конечно, такие просьбы поступали, поступают и будут поступать, но приоритет у нас один, это население нашей страны, но, естественно, по мере возможности мы будем отрабатывать эти вопросы и с африканскими государствами", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
москва
африка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, олег озеров, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, африка, экономика