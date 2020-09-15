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https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577266850.html
Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в Германии хотели бы получить больше информации о российской вакцине от коронавируса. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:39
2020-09-15T14:39
распространение нового коронавируса
россия
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
германия
общество
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<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> хотели бы получить больше информации о российской вакцине от коронавируса.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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россия
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россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), германия, общество

Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19

14:39 15.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в Германии хотели бы получить больше информации о российской вакцине от коронавируса.

"Что касается вопроса о российской вакцине, мы порой хотели бы знать больше, потому что прозрачности все еще недостаточно. Все время происходит обмен на разных уровнях, между институтами, где имеются хорошие традиционные контакты", - сказал Шпан, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 09:37Распространение нового коронавируса
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ГерманияОбщество
Популярные комментарии
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15 сентября, 14:41
Covid короновирусовичCovid короновирусович
3570100
Может вакцину под санкции подвести? И не отдавать ИМ?
15 сентября, 14:40
mmorpheus.storer
1000100
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