https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577266850.html

Германия хочет получить больше данных о российской вакцине от COVID-19

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в Германии хотели бы получить больше информации о российской вакцине от коронавируса. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:39

2020-09-15T14:39

2020-09-15T14:39

распространение нового коронавируса

россия

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

германия

общество

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<strong>БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германии</a> хотели бы получить больше информации о российской вакцине от коронавируса.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="https://ria.ru/organization_RFPI" target="_blank">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/guterresh-1577244933.html

Covid короновирусович Обращайтесь в ОЗХО 61

morpheus.storer Может вакцину под санкции подвести? И не отдавать ИМ? 11

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), германия, общество