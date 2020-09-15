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https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577263471.html
Saudi Chemical будет сотрудничать с РФПИ по вакцине против COVID-19
Саудовская компания Saudi Chemical подписала меморандум о взаимопонимании с РФПИ о сотрудничестве в области вакцины от коронавируса COVID-19, говорится в... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:02
2020-09-15T13:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
сальман бен абдель азиз аль сауд
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Саудовская компания Saudi Chemical подписала меморандум о взаимопонимании с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> о сотрудничестве в области вакцины от коронавируса <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, говорится в сообщении Saudi Chemical."Saudi Chemical объявляет о подписании меморандума о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для работы над поставкой вакцины против коронавируса в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в сообщении саудовской компании, размещенном на бирже."Меморандум о взаимопонимании предусматривает на первом этапе предоставление и распространение вакцины в Королевстве <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовская Аравия</a>, а затем переход ко второму этапу передачи технологий производства вакцины в стране, а также сопутствующее обучение соответствующих сотрудников", - отмечается в сообщении.Срок меморандума - один год, он подлежит одобрению регулирующих органов Саудовской Аравии.В начале сентября президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и король Саудовской Аравии <a href="http://ria.ru/person_Salman_ben_Abdel_Aziz_al_Saud/" target="_blank" data-auto="true">Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд</a> обсудили перспективы совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике коронавируса.Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> в июле говорил, что фонд обсуждает проведение в Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ Гамалеи, а также производство вакцины в этой стране.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, сальман бен абдель азиз аль сауд, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир путин, саудовская аравия, в мире

Saudi Chemical будет сотрудничать с РФПИ по вакцине против COVID-19

10:02 15.09.2020 (обновлено: 13:52 15.09.2020)
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© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Саудовская компания Saudi Chemical подписала меморандум о взаимопонимании с РФПИ о сотрудничестве в области вакцины от коронавируса COVID-19, говорится в сообщении Saudi Chemical.
"Saudi Chemical объявляет о подписании меморандума о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) для работы над поставкой вакцины против коронавируса в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в сообщении саудовской компании, размещенном на бирже.
"Меморандум о взаимопонимании предусматривает на первом этапе предоставление и распространение вакцины в Королевстве Саудовская Аравия, а затем переход ко второму этапу передачи технологий производства вакцины в стране, а также сопутствующее обучение соответствующих сотрудников", - отмечается в сообщении.
Срок меморандума - один год, он подлежит одобрению регулирующих органов Саудовской Аравии.
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Вчера, 09:37Распространение нового коронавируса
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В начале сентября президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудили перспективы совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике коронавируса.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в июле говорил, что фонд обсуждает проведение в Саудовской Аравии третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает НИЦ Гамалеи, а также производство вакцины в этой стране.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСальман бен Абдель Азиз аль СаудКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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