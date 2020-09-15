https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577262929.html

Филиппины закупят российскую или китайскую вакцину от COVID-19

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна отдаст предпочтение российской или китайской вакцине от коронавируса, и отметил, что фармкомпании... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:46

2020-09-15T13:46

2020-09-15T13:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

родриго дутерте

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577101994_464:324:3072:1791_1400x0_80_0_0_f64cf6305b05472e86bd93bea99a56c2.jpg

<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппин</a> <a href="http://ria.ru/person_Rodrigo_Duterte/" target="_blank" data-auto="true">Родриго Дутерте</a> заявил, что его страна отдаст предпочтение российской или китайской вакцине от коронавируса, и отметил, что фармкомпании западных стран в условиях пандемии ставят своей целью получение прибыли, передает филиппинский телеканал <a href="https://news.abs-cbn.com/" target="_blank">ABS-CBN News</a>.Филиппинский лидер отметил, что ставит в приоритет вакцины российского или китайского производства, поскольку РФ и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> проявили "щедрость" к Филиппинам, в то время как в самом начале пандемии COVID-19 "в поле зрения вообще ничего не было"."Что ошибочно со стороны западных стран, так это прибыль, прибыль, прибыль. Идет пандемия, а вы говорите: "У нас есть кое-что на продажу, или что-то, что мы можем продать вам", - пояснил президент Филиппин.Дутерте подчеркнул, что филиппинские власти не могут производить предоплату за вакцины, как того требуют западные компании, поскольку законы страны запрещают покупать что-либо, что еще находится в процессе производства.Администрация филиппинского президента Родриго Дутерте ранее заявила, что Филиппины готовы работать с Россией над клиническими испытаниями, производством и поставками вакцины от коронавируса. Дутерте заявлял, что надеется на получение бесплатных российских вакцин против коронавируса и намерен обсудить с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сколько вакцин будет поставлено на Филиппины и как будут проходить клинические испытания. По сообщениям СМИ, Дутерте также выразил готовность первым испытать на себе российскую вакцину против COVID-19.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> заявил в начале сентября, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса на Филиппинах и в <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> в сентябре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260363.html

россия

саудовская аравия

китай

филиппины

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, родриго дутерте, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, саудовская аравия, китай, филиппины, в мире