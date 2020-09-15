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https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577262929.html
Филиппины закупят российскую или китайскую вакцину от COVID-19
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна отдаст предпочтение российской или китайской вакцине от коронавируса, и отметил, что фармкомпании... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:46
2020-09-15T13:46
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
родриго дутерте
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппин</a> <a href="http://ria.ru/person_Rodrigo_Duterte/" target="_blank" data-auto="true">Родриго Дутерте</a> заявил, что его страна отдаст предпочтение российской или китайской вакцине от коронавируса, и отметил, что фармкомпании западных стран в условиях пандемии ставят своей целью получение прибыли, передает филиппинский телеканал <a href="https://news.abs-cbn.com/" target="_blank">ABS-CBN News</a>.Филиппинский лидер отметил, что ставит в приоритет вакцины российского или китайского производства, поскольку РФ и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> проявили "щедрость" к Филиппинам, в то время как в самом начале пандемии COVID-19 "в поле зрения вообще ничего не было"."Что ошибочно со стороны западных стран, так это прибыль, прибыль, прибыль. Идет пандемия, а вы говорите: "У нас есть кое-что на продажу, или что-то, что мы можем продать вам", - пояснил президент Филиппин.Дутерте подчеркнул, что филиппинские власти не могут производить предоплату за вакцины, как того требуют западные компании, поскольку законы страны запрещают покупать что-либо, что еще находится в процессе производства.Администрация филиппинского президента Родриго Дутерте ранее заявила, что Филиппины готовы работать с Россией над клиническими испытаниями, производством и поставками вакцины от коронавируса. Дутерте заявлял, что надеется на получение бесплатных российских вакцин против коронавируса и намерен обсудить с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>, сколько вакцин будет поставлено на Филиппины и как будут проходить клинические испытания. По сообщениям СМИ, Дутерте также выразил готовность первым испытать на себе российскую вакцину против COVID-19.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> заявил в начале сентября, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса на Филиппинах и в <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> в сентябре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260363.html
россия
саудовская аравия
китай
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, родриго дутерте, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин, саудовская аравия, китай, филиппины, в мире

Филиппины закупят российскую или китайскую вакцину от COVID-19

13:46 15.09.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что его страна отдаст предпочтение российской или китайской вакцине от коронавируса, и отметил, что фармкомпании западных стран в условиях пандемии ставят своей целью получение прибыли, передает филиппинский телеканал ABS-CBN News.
"Если вакцины России и Китая будут так же хороши и эффективны, как вакцины других стран, я в первую очередь куплю их", - сказал Дутерте.
Филиппинский лидер отметил, что ставит в приоритет вакцины российского или китайского производства, поскольку РФ и КНР проявили "щедрость" к Филиппинам, в то время как в самом начале пандемии COVID-19 "в поле зрения вообще ничего не было".
"Что ошибочно со стороны западных стран, так это прибыль, прибыль, прибыль. Идет пандемия, а вы говорите: "У нас есть кое-что на продажу, или что-то, что мы можем продать вам", - пояснил президент Филиппин.
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Дутерте подчеркнул, что филиппинские власти не могут производить предоплату за вакцины, как того требуют западные компании, поскольку законы страны запрещают покупать что-либо, что еще находится в процессе производства.
Администрация филиппинского президента Родриго Дутерте ранее заявила, что Филиппины готовы работать с Россией над клиническими испытаниями, производством и поставками вакцины от коронавируса. Дутерте заявлял, что надеется на получение бесплатных российских вакцин против коронавируса и намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным, сколько вакцин будет поставлено на Филиппины и как будут проходить клинические испытания. По сообщениям СМИ, Дутерте также выразил готовность первым испытать на себе российскую вакцину против COVID-19.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в начале сентября, что российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает начала клинических испытаний российской вакцины от коронавируса на Филиппинах и в Саудовской Аравии в сентябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияРодриго ДутертеКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВладимир ПутинСаудовская АравияКитайФилиппиныВ мире
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