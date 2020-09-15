https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260518.html
ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19
ВОЗ не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна, ждет результатов от всех государств, где вакцины проходят... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:19
2020-09-15T13:19
2020-09-15T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
маргарет харрис
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна, ждет результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний, заявила во вторник на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Margaret_KHarris/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Харрис</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, маргарет харрис, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире