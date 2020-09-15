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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260518.html
ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19
ВОЗ не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна, ждет результатов от всех государств, где вакцины проходят... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:19
2020-09-15T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
маргарет харрис
коронавирусы
здоровье - общество
воз
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<strong>ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна, ждет результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний, заявила во вторник на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Margaret_KHarris/" target="_blank" data-auto="true">Маргарет Харрис</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус covid-19, маргарет харрис, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19

13:19 15.09.2020
752
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 15 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. ВОЗ не одобрит ни одну вакцину от коронавируса, которая не будет полностью безопасна и эффективна, ждет результатов от всех государств, где вакцины проходят третью фазу испытаний, заявила во вторник на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
"Ни одна вакцина, которая сейчас используется, не завершила третью фазу тестирования. Все наши партнеры докладывают нам об их активности. Что ВОЗ хотела бы получить, так это четкую информацию о вакцинах и результаты. Как заявил генеральный директор ВОЗ, мы не одобрим ни одну вакцину, которая не будет полностью безопасна и не будет доказана ее эффективность", - сказала она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
11171105
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Маргарет ХаррисКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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