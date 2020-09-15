Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260363.html
В Британии оценили российскую вакцину от коронавируса
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и выработки антител, заявил РИА Новости специалист по молекулярной... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:16
2020-09-15T21:09
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_91:51:1280:720_1400x0_80_0_0_96c0654189a390ea31e57d505aa5303a.jpg
<strong>ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российская вакцина от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и выработки антител, заявил РИА Новости специалист по молекулярной вирусологии университета Ланкастера доктор Мухаммад Мунир.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V"."Идея использовать два разных аденовируса в качестве векторов является преимуществом по сравнению с многими другими основными вакцинами, разрабатываемыми сейчас. В целом иммунная система воспринимает векторные белки как антиген, как в случае с протеином S и SARS-CoV-2, и выдает иммунный ответ и на эти протеины тоже", - пояснил Мунир.Он отметил, что при повторной иммунизации есть риск, что уже имеющийся иммунитет может подорвать эффективность второй дозы вакцины, однако в случае с российской вакциной этого, возможно, можно будет избежать."Использование вектора иной природы, как в "Спутник V", позволит избежать этой проблемы", - подчеркнул он."Хотя выборку по полу, а также период после вакцинации можно было спланировать лучше, возрастной промежуток участников от 18 до 60 лет также является положительной стороной тестирования вакцины. Так что если обобщить, то можно говорить о хорошем старте и серьезном фундаменте для испытаний третьей фазы", - подытожил Мунир.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577249421.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030850_291:0:1251:720_1400x0_80_0_0_be51e321a8f7108ed410f0c55db10e89.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире

В Британии оценили российскую вакцину от коронавируса

13:16 15.09.2020 (обновлено: 21:09 15.09.2020)
5462
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / пресс-служба Минздрава РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и выработки антител, заявил РИА Новости специалист по молекулярной вирусологии университета Ланкастера доктор Мухаммад Мунир.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".

"Если судить по данным, опубликованным в журнале Lancet, ""Спутник V" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и глубокую иммуногенность. Хотя количество участников исследования было относительно небольшим, есть черты, которые делают "Спутник V" многообещающим кандидатом", - отметил британский эксперт.

"Идея использовать два разных аденовируса в качестве векторов является преимуществом по сравнению с многими другими основными вакцинами, разрабатываемыми сейчас. В целом иммунная система воспринимает векторные белки как антиген, как в случае с протеином S и SARS-CoV-2, и выдает иммунный ответ и на эти протеины тоже", - пояснил Мунир.
Он отметил, что при повторной иммунизации есть риск, что уже имеющийся иммунитет может подорвать эффективность второй дозы вакцины, однако в случае с российской вакциной этого, возможно, можно будет избежать.
"Использование вектора иной природы, как в "Спутник V", позволит избежать этой проблемы", - подчеркнул он.
"Хотя выборку по полу, а также период после вакцинации можно было спланировать лучше, возрастной промежуток участников от 18 до 60 лет также является положительной стороной тестирования вакцины. Так что если обобщить, то можно говорить о хорошем старте и серьезном фундаменте для испытаний третьей фазы", - подытожил Мунир.
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 10:50
К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
8281000
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Российский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)В мире
Рекомендуем
Города мира. Женева
ВОЗ назвала критерии для одобрения вакцины от COVID-19
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В ПАСЕ требуют от России заверений о невмешательстве в дела Белоруссии
Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали действия Берлина в ситуации с Навальным
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено полностью нейтрализующее коронавирус средство
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Главу МИД Германии раскритиковали за слишком короткую встречу с Лавровым
Жители Cимферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
МИД Украины назвал условие подачи воды в Крым
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев назвал условия договоренности с США по ракетному оружию
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Президент Австрии ответил на призывы остановить "Северный поток — 2"
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
Эксперт оценил вероятность военного столкновения США и Китая
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые обнаружили компонент, способный предотвращать COVID-19
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Навальный опубликовал первый пост после госпитализации
ИО МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом. 10 мая 2018
Песков прокомментировал отмену визита Лаврова в Германию
Алексей Навальный
В Совете Европы призвали расследовать ситуацию вокруг Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
03:18Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
Лента новостейМолния