https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577260363.html

В Британии оценили российскую вакцину от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и выработки антител, заявил РИА Новости специалист по молекулярной... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:16

2020-09-15T13:16

2020-09-15T21:09

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

в мире

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<strong>ЛОНДОН, 15 сен - РИА Новости.</strong> Российская вакцина от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" демонстрирует приемлемый уровень безопасности и выработки антител, заявил РИА Новости специалист по молекулярной вирусологии университета Ланкастера доктор Мухаммад Мунир.<a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_" target="_blank">Минздрав России</a> 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V"."Идея использовать два разных аденовируса в качестве векторов является преимуществом по сравнению с многими другими основными вакцинами, разрабатываемыми сейчас. В целом иммунная система воспринимает векторные белки как антиген, как в случае с протеином S и SARS-CoV-2, и выдает иммунный ответ и на эти протеины тоже", - пояснил Мунир.Он отметил, что при повторной иммунизации есть риск, что уже имеющийся иммунитет может подорвать эффективность второй дозы вакцины, однако в случае с российской вакциной этого, возможно, можно будет избежать."Использование вектора иной природы, как в "Спутник V", позволит избежать этой проблемы", - подчеркнул он."Хотя выборку по полу, а также период после вакцинации можно было спланировать лучше, возрастной промежуток участников от 18 до 60 лет также является положительной стороной тестирования вакцины. Так что если обобщить, то можно говорить о хорошем старте и серьезном фундаменте для испытаний третьей фазы", - подытожил Мунир.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577249421.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), в мире