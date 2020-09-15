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К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
Три крупных производителя подключились к работе над вакциной "Спутник V", все идет по плану, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:50
2020-09-15T10:50
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Три крупных производителя подключились к работе над вакциной "Спутник V", все идет по плану, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что состояние добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", будут отслеживать в телемедицинском центре и с помощью специального приложения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, экономика

К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя

10:50 15.09.2020
484
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Три крупных производителя подключились к работе над вакциной "Спутник V", все идет по плану, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что состояние добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", будут отслеживать в телемедицинском центре и с помощью специального приложения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
1720006
Обсудить 0
Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЭкономика
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