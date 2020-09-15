https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577249421.html

К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя

Три крупных производителя подключились к работе над вакциной "Спутник V", все идет по плану, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:50

2020-09-15T10:50

2020-09-15T10:50

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Три крупных производителя подключились к работе над вакциной "Спутник V", все идет по плану, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой", - сказал Мурашко журналистам.Он уточнил, что состояние добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины "Спутник V", будут отслеживать в телемедицинском центре и с помощью специального приложения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, экономика