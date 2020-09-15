https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577242856.html

Часть депутатов Госдумы испытают российскую вакцину от COVID-19

Часть депутатов Госдумы стали добровольцами по испытанию российской вакцины от коронавируса, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:44

2020-09-15T08:44

2020-09-15T08:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

госдума рф

вячеслав володин

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Часть депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> стали добровольцами по испытанию российской вакцины от коронавируса, сообщил председатель палаты <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200914/vaktsiny-1577222875.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, госдума рф, вячеслав володин, общество