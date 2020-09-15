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https://ria.ru/20200915/vaktsina-1577242856.html
Часть депутатов Госдумы испытают российскую вакцину от COVID-19
Часть депутатов Госдумы стали добровольцами по испытанию российской вакцины от коронавируса, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:44
2020-09-15T08:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
госдума рф
вячеслав володин
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Часть депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> стали добровольцами по испытанию российской вакцины от коронавируса, сообщил председатель палаты <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200914/vaktsiny-1577222875.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, госдума рф, вячеслав володин, общество

Часть депутатов Госдумы испытают российскую вакцину от COVID-19

08:44 15.09.2020
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© Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Производство вакцины от COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Часть депутатов Госдумы стали добровольцами по испытанию российской вакцины от коронавируса, сообщил председатель палаты Вячеслав Володин.
"Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".
Медицинский работник демонстрирует вакцину против COVID-19 во время вакцинации добровольцев в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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