https://ria.ru/20200915/udmurtiya-1577250763.html

В Удмуртии ликвидируют полсотни мусорных свалок в рамках нацпроекта

В рамках реализации национального проекта "Экология" в Удмуртии в 2020 году ликвидируют 50 несанкционированных свалок, на данный момент в 40 из них работы... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:13

2020-09-15T11:13

2020-09-15T11:13

удмуртская республика

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

алнашский район

малопургинский район

кизнерский район

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<strong>УФА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В рамках реализации национального проекта "Экология" в <a href="https://ria.ru/location_Udmurtija" target="_blank">Удмуртии</a> в 2020 году ликвидируют 50 несанкционированных свалок, на данный момент в 40 из них работы завершились, сообщили в пресс-службе главы республики."В Удмуртии завершаются работы по ликвидации свалок, запланированные на этот год. В рамках реализации нацпроекта "Экология" в <a href="http://ria.ru/location_Alnashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Алнашском районе</a> идет ликвидация последних трех несанкционированных свалок. Уже сейчас в районе убрано шесть из девяти свалок, включенных в список на ликвидацию в 2020 году. Вывезут более 680 тонн отходов", - сообщил глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> на своей странице в "<a href="https://vk.com/a.brechalov?w=wall395546937_215450" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>"."В 2020 году 15 муниципальным образованиям в Удмуртии предоставлены субсидии на сумму более 37 миллионов рублей на ликвидацию 50 несанкционированных свалок. В настоящее время ликвидировано более 40 свалок. Общая площадь ликвидированных свалок за счет субсидий составит более 30 гектаров, будет вывезено в целом 6,4 тысячи тонн накопленных отходов", - цитирует пресс-служба главы региона руководителя минприроды Удмуртии Дениса Удалова.По данным властей, самая большая несанкционированная свалка в регионе – вблизи деревни Зюзино Шарканского района. За несколько лет там скопилось 830 тонн мусора. Чтобы собрать его и вывезти на легальный полигон, потребовалось 4 дня и 32 рейса спецтехники. А в <a href="http://ria.ru/location_Kiznerskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кизнерском районе</a> в рамках реализации нацпроекта "Экология" ликвидировано самое больше количество несанкционированных свалок – 20 штук.В пресс-службе главы Удмуртии сообщают, что на начало 2020 года насчитывалось 408 несанкционированных свалок. Среди них 24 крупные свалки, которые подлежат рекультивации. "В этом году будет рекультивировано 2 объекта - в Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах. Сейчас завершается техническая часть работ, после чего начнется биологический этап. В <a href="http://ria.ru/location_Malopurginskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Малопургинском районе</a> работы по рекультивации должны завершиться до 1 ноября, в Якшур-Бодьинском – до 30 ноября", - говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что в Удмуртии также продолжается строительство контейнерных площадок, в том числе для раздельного сбора мусора. Если в 2019 году их было построено 782, то план на 2020 год – 2 508 штук на территории региона.

https://ria.ru/20200909/udmurtiya-1577005713.html

удмуртская республика (удмуртия)

алнашский район

малопургинский район

кизнерский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), алнашский район, малопургинский район, кизнерский район