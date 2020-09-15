https://ria.ru/20200915/tserkov-1577254571.html

В РПЦ прокомментировали нападки на священников и храмы на Украине

Украинские власти попустительствуют продолжающимся нападкам на священников канонической церкви и захватам храмов, считает глава синодального отдела по... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:04

2020-09-15T12:04

2020-09-15T12:04

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

владимир легойда

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Украинские власти попустительствуют продолжающимся нападкам на священников канонической церкви и захватам храмов, считает глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Ранее священнослужитель Украинской православной церкви Павел Белый опубликовал на своей странице в Facebook скриншоты сообщений, которые прислал ему один из "клириков" раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), в котором содержатся различные угрозы в адрес священника, например, что его "берут на мушку"."Нет необходимости комментировать явно уголовный стиль этого "батюшки"; пусть в "ПЦУ" сами думают, кто именно пополняет их ряды и с кем им приходится стоять локоть к локтю. Замечу только, что практически каждый день мы видим новые сообщения об избиениях и угрозах верующим, священнослужителям, захватах храмов. И часто виновниками появления таких новостей становятся такие вот "клирики" или украинские националисты", - написал в ответ Легойда в своем Telegram-канале.Причем происходит это все, отметил он, "при попустительстве украинских властей и правоохранителей, в то время как страны, называющие себя друзьями Украины, и подконтрольные им общественные и межгосударственные организации демонстрируют весьма выборочный, предвзятый подход к освещению подобных новостей"."Остается только согласиться с комментарием отца Павла Белого: "Вот вам свобода совести, вероисповедания и "настоящая" демократия". И, конечно, пожелать сил, как моральных, так и физических всему духовенству канонической Украинской православной церкви", - добавил Легойда.В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали главы Элладской и Александрийской церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20200818/1575924216.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, владимир легойда