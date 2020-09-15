https://ria.ru/20200915/tretyakovka-1577266916.html
Третьяковка вновь открывает выставки, закрытые из-за протекшей крыши
Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:40
2020-09-15T14:40
2020-09-15T14:40
культура
ольга любимова
новости культуры
новая третьяковская галерея
выставки
музеи
виктор васнецов
николай рерих
казань
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и "Ненавсегда. 1968-1985", откроются для посетителей 16 и 17 сентября, сообщает во вторник пресс-служба галереи."Завтра, 16 сентября, вновь открывается для посетителей выставка "Ненавсегда. 1968-1985", а с 17 сентября - проект "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" работает по 20 сентября.В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений ведомства.
https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга любимова, новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, виктор васнецов, николай рерих, казань
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и "Ненавсегда. 1968-1985", откроются для посетителей 16 и 17 сентября, сообщает во вторник пресс-служба галереи.
"Завтра, 16 сентября, вновь открывается для посетителей выставка "Ненавсегда. 1968-1985", а с 17 сентября - проект "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" работает по 20 сентября.
В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений ведомства.