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https://ria.ru/20200915/tretyakovka-1577266916.html
Третьяковка вновь открывает выставки, закрытые из-за протекшей крыши
Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:40
2020-09-15T14:40
культура
ольга любимова
новости культуры
новая третьяковская галерея
выставки
музеи
виктор васнецов
николай рерих
казань
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и "Ненавсегда. 1968-1985", откроются для посетителей 16 и 17 сентября, сообщает во вторник пресс-служба галереи."Завтра, 16 сентября, вновь открывается для посетителей выставка "Ненавсегда. 1968-1985", а с 17 сентября - проект "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" работает по 20 сентября.В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений ведомства.
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ольга любимова, новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, виктор васнецов, николай рерих, казань

Третьяковка вновь открывает выставки, закрытые из-за протекшей крыши

14:40 15.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Ненавсегда. 1968-1985" в Третьяковской галерее
Выставка Ненавсегда. 1968-1985 в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и "Ненавсегда. 1968-1985", откроются для посетителей 16 и 17 сентября, сообщает во вторник пресс-служба галереи.
"Завтра, 16 сентября, вновь открывается для посетителей выставка "Ненавсегда. 1968-1985", а с 17 сентября - проект "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" работает по 20 сентября.
В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений ведомства.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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КультураОльга ЛюбимоваНовости культурыНовая Третьяковская галереяВыставкиМузеиВиктор ВаснецовНиколай РерихКазань
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