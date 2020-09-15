https://ria.ru/20200915/tretyakovka-1577266916.html

Третьяковка вновь открывает выставки, закрытые из-за протекшей крыши

Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T14:40

2020-09-15T14:40

2020-09-15T14:40

культура

ольга любимова

новости культуры

новая третьяковская галерея

выставки

музеи

виктор васнецов

николай рерих

казань

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Выставки в Новой Третьяковке, закрытые из-за протечки крыши, в частности "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан" и "Ненавсегда. 1968-1985", откроются для посетителей 16 и 17 сентября, сообщает во вторник пресс-служба галереи."Завтра, 16 сентября, вновь открывается для посетителей выставка "Ненавсегда. 1968-1985", а с 17 сентября - проект "Шедевры из Казани. От Рериха до Кандинского. К 100-летию Республики Татарстан", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор" работает по 20 сентября.В Новой Третьяковке 26 августа произошла протечка крыши из-за одномоментного прорыва изношенной ливневой канализации, после чего министр культуры РФ Ольга Любимова поручила в двухнедельный срок проверить техническое состояние всех подведомственных учреждений ведомства.

https://ria.ru/20200908/tretyakovka-1576884836.html

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга любимова, новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи, виктор васнецов, николай рерих, казань