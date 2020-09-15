https://ria.ru/20200915/tramvay-1577281526.html

В Москве изменили три маршрута трамваев из-за повреждения контактной сети

Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:53

2020-09-15T17:53

2020-09-15T17:53

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за повреждения контактной сети на Большой Калитниковской улице задерживаются трамваи №А, 45, 46", - говорится в сообщении.Отмечается, что трамваи следуют измененными маршрутами."Трамваи №А, 45, 46 вместо Большой Калитниковской улицы и Новоконной площади временно ходят до метро "Пролетарская", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200716/1574459566.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия