Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/tramvay-1577281526.html
В Москве изменили три маршрута трамваев из-за повреждения контактной сети
Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:53
2020-09-15T17:53
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_817e7ad88d8afdfcb53225e4117821ec.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за повреждения контактной сети на Большой Калитниковской улице задерживаются трамваи №А, 45, 46", - говорится в сообщении.Отмечается, что трамваи следуют измененными маршрутами."Трамваи №А, 45, 46 вместо Большой Калитниковской улицы и Новоконной площади временно ходят до метро "Пролетарская", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200716/1574459566.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572328550_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c067300f8854006420ee91283ebe7d0e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве изменили три маршрута трамваев из-за повреждения контактной сети

17:53 15.09.2020
218
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за повреждения контактной сети на Большой Калитниковской улице задерживаются трамваи №А, 45, 46", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трамваи следуют измененными маршрутами.
"Трамваи №А, 45, 46 вместо Большой Калитниковской улицы и Новоконной площади временно ходят до метро "Пролетарская", - говорится в сообщении.
Салон трамвайного вагона - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля, 18:05
В Самаре трамвай сошел с рельсов
000000
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль ВАЗ-21011 на старте ежегодного авторалли уникальных машин советской эпохи ГУМ-Авторалли —2020 на Васильевском спуске в Москве
Сто советских "Жигулей" на "ГУМ-Авторалли — 2020"
Актёра Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова отказался общаться с журналистами
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В ДТП на юге Москвы погиб человек
Кадры розыскных мероприятий по факту убийства детей в Ярославской области
В Ярославской области ищут убийцу двух малолетних сестер
Угон автомобиля
Названы самые угоняемые автомобили
Снегоуборочная техника коммунальных служб во время уборки снега на в Москве
Более 3 тысяч единиц техники задействуют ближайшей зимой в Подмосковье
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский прокомментировал смену адвоката Ефремова
Теплая погода в Москве
В Москву на один день вернется лето
Михаил Боярский
Боярский потерял сознание во время медосмотра
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал коронавирус тренировкой перед апокалипсисом
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
В Центре Гамалеи рассказали о важности второй вакцинации от коронавируса
Алексей Навальный с семьей в клинике Шарите в Берлине
Эксперт по химоружию оценил фото Навального после комы
Российские рубли
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Жители 13 развитых стран доверяют Путину больше, чем Трампу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15США откажутся от использования российского двигателя РД-180
03:11СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма
03:09В России испытали реактивный беспилотник с напечатанным двигателем
02:22РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
02:22Эксперт рассказал о новых способах обмана при продаже машины
02:18Эксперт рассказал о мошенничестве с загранпаспортами неопытных туристов
02:08Развеян миф о полезной сладости
01:48Дым от пожаров на Тихом океане дошел до атлантического побережья США
01:40Космонавт на МКС пожаловался на пыльный корабль с подарками к Новому году
00:47Ассоциация телекритиков США назвала лучший сериал года
00:27Глава "Нафтогаза" оценил возможность отказа Германии от Nord Stream 2
00:23В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"
00:11В "Нафтогазе" рассказали, сколько РФ заплатит за транзит газа в 2020 году
23:50Малышева предупредила о смертельной опасности алоэ
23:40Нидерландский телеканал исказил интервью белорусского посла
23:21Российские военные спасли раненого иностранного моряка
23:17Названа трагическая ошибка Горбачева
23:13Киев потребовал от России разъяснений о встрече в "нормандском формате"
23:03В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
22:54Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море
Лента новостейМолния