https://ria.ru/20200915/tramvay-1577281526.html
В Москве изменили три маршрута трамваев из-за повреждения контактной сети
Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:53
2020-09-15T17:53
2020-09-15T17:53
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. </strong>Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Из-за повреждения контактной сети на Большой Калитниковской улице задерживаются трамваи №А, 45, 46", - говорится в сообщении.Отмечается, что трамваи следуют измененными маршрутами."Трамваи №А, 45, 46 вместо Большой Калитниковской улицы и Новоконной площади временно ходят до метро "Пролетарская", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200716/1574459566.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Три маршрута трамваев были временно изменены из-за повреждения контактной сети в Таганском районе Москвы
, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Из-за повреждения контактной сети на Большой Калитниковской улице задерживаются трамваи №А, 45, 46", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трамваи следуют измененными маршрутами.
"Трамваи №А, 45, 46 вместо Большой Калитниковской улицы и Новоконной площади временно ходят до метро "Пролетарская", - говорится в сообщении.