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https://ria.ru/20200915/torgovlya-1577250731.html
В Госдуму внесли законопроект о системе "одного окна" во внешней торговле
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли,... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:13
2020-09-15T11:13
российский экспортный центр (рэц)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
экономика
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, направленный на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли, документ предусматривает организацию взаимодействия участников внешнеторговой деятельности (ВЭД) с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна", следует из базы данных нижней палаты парламентаОператором информационной системы "одного окна" в сфере внешней торговли, согласно документу, станет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr_REHC/" target="_blank" data-auto="true">Российский экспортный центр (РЭЦ)</a>. А само создание такой системы предусмотрено паспортами национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", в соответствии с которыми такое электронное взаимодействие должно осуществляться на базе цифровой платформы РЭЦа.Использование системы "одного окна" позволит создать удобный инструмент для участников внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий доступ к услугам (функциям) органов госвласти, в том числе контролирующих органов, услугам РЭЦа и иных организаций из одной точки, при этом сократится количество бумажных документов при взаимодействии с различными органами и организациями, отмечает кабмин.Правительство также отмечает, что при подготовке законопроекта проведен анализ практики применения законов "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и "О валютном регулировании и валютном контроле", и он содержит нормы, направленные "на устранение их неэффективных положений".При этом РЭЦ также наделяется полномочием предоставления <a href="http://ria.ru/organization_Rosfinmonitoring/" target="_blank" data-auto="true">Росфинмониторингу</a> на безвозмездной основе информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), и обеспечения автоматизированного доступа к своим базам данных.Также, согласно документу, РЭЦ сможет действовать от имени и в интересах участника внешнеторговой деятельности без доверенности при обращении в уполномоченные органы и организации для получения разрешительных документов, необходимых для получения участниками ВЭД государственных и иных услуг (исполнения функций), если иное не установлено законодательством и заключенным между участником ВЭД и РЭЦем договором.
https://ria.ru/20200902/torgovlya-1576626910.html
https://ria.ru/20200831/torgovlya-1576503006.html
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российский экспортный центр (рэц), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, экономика

В Госдуму внесли законопроект о системе "одного окна" во внешней торговле

11:13 15.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли, документ предусматривает организацию взаимодействия участников внешнеторговой деятельности (ВЭД) с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна", следует из базы данных нижней палаты парламента
Оператором информационной системы "одного окна" в сфере внешней торговли, согласно документу, станет Российский экспортный центр (РЭЦ). А само создание такой системы предусмотрено паспортами национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", в соответствии с которыми такое электронное взаимодействие должно осуществляться на базе цифровой платформы РЭЦа.
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Использование системы "одного окна" позволит создать удобный инструмент для участников внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий доступ к услугам (функциям) органов госвласти, в том числе контролирующих органов, услугам РЭЦа и иных организаций из одной точки, при этом сократится количество бумажных документов при взаимодействии с различными органами и организациями, отмечает кабмин.
Правительство также отмечает, что при подготовке законопроекта проведен анализ практики применения законов "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и "О валютном регулировании и валютном контроле", и он содержит нормы, направленные "на устранение их неэффективных положений".
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При этом РЭЦ также наделяется полномочием предоставления Росфинмониторингу на безвозмездной основе информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), и обеспечения автоматизированного доступа к своим базам данных.
Также, согласно документу, РЭЦ сможет действовать от имени и в интересах участника внешнеторговой деятельности без доверенности при обращении в уполномоченные органы и организации для получения разрешительных документов, необходимых для получения участниками ВЭД государственных и иных услуг (исполнения функций), если иное не установлено законодательством и заключенным между участником ВЭД и РЭЦем договором.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Госдума РФЭкономика
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