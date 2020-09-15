https://ria.ru/20200915/torgovlya-1577250731.html

В Госдуму внесли законопроект о системе "одного окна" во внешней торговле

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:13

2020-09-15T11:13

2020-09-15T11:13

российский экспортный центр (рэц)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Правительство РФ внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект, направленный на оптимизацию административных процедур и сокращение барьеров в сфере международной торговли, документ предусматривает организацию взаимодействия участников внешнеторговой деятельности (ВЭД) с органами госвласти, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме по принципу "одного окна", следует из базы данных нижней палаты парламентаОператором информационной системы "одного окна" в сфере внешней торговли, согласно документу, станет <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr_REHC/" target="_blank" data-auto="true">Российский экспортный центр (РЭЦ)</a>. А само создание такой системы предусмотрено паспортами национального проекта (программы) "Международная кооперация и экспорт" и федерального проекта "Системные меры развития международной кооперации и экспорта", в соответствии с которыми такое электронное взаимодействие должно осуществляться на базе цифровой платформы РЭЦа.Использование системы "одного окна" позволит создать удобный инструмент для участников внешнеэкономической деятельности, обеспечивающий доступ к услугам (функциям) органов госвласти, в том числе контролирующих органов, услугам РЭЦа и иных организаций из одной точки, при этом сократится количество бумажных документов при взаимодействии с различными органами и организациями, отмечает кабмин.Правительство также отмечает, что при подготовке законопроекта проведен анализ практики применения законов "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" и "О валютном регулировании и валютном контроле", и он содержит нормы, направленные "на устранение их неэффективных положений".При этом РЭЦ также наделяется полномочием предоставления <a href="http://ria.ru/organization_Rosfinmonitoring/" target="_blank" data-auto="true">Росфинмониторингу</a> на безвозмездной основе информации и документов, необходимых для осуществления его функций (за исключением информации о частной жизни граждан), и обеспечения автоматизированного доступа к своим базам данных.Также, согласно документу, РЭЦ сможет действовать от имени и в интересах участника внешнеторговой деятельности без доверенности при обращении в уполномоченные органы и организации для получения разрешительных документов, необходимых для получения участниками ВЭД государственных и иных услуг (исполнения функций), если иное не установлено законодательством и заключенным между участником ВЭД и РЭЦем договором.

https://ria.ru/20200902/torgovlya-1576626910.html

https://ria.ru/20200831/torgovlya-1576503006.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, экономика