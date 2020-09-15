https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская написала статью для американского издания Washington Post, в которой заявила о планах оппозиции... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T07:48
2020-09-15T07:48
2020-09-15T09:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> написала статью для американского издания <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a>, в которой заявила о планах оппозиции продолжать массовые акции и бойкот госаппарата и поддерживать бастующих работников заводов."Все, что мы должны сделать - это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили", - написала Тихановская в статье для американского издания.Она отметила, что Белоруссия уже прошла "точку невозврата" и президент страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> рано или поздно оставит власть."Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти", - считает Тихановская."Но сейчас мы должны продолжать наши усилия. И мы знаем по опыту, что именно нам нужно делать", - говорится в статье.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Сама Тихановская после выборов президента выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200914/tikhanovskaya-1577208350.html
https://ria.ru/20200911/tikhanovskaya-1577104269.html
Юрий .
Белорусы настолько просты, что таскают детей на митинги, чтобы заработать, ведь за участие платят. Они не понимают, что с ЕС грядёт ювеналка и детей отберут. А заводы закроют
195
Ярослав Погодин
Собственно при наличии штата VFX-программистов и программы Massive, пани можно вообще с не заморачиваться ))
85
78
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, белоруссия, в мире
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская
написала статью для американского издания Washington Post
, в которой заявила о планах оппозиции продолжать массовые акции и бойкот госаппарата и поддерживать бастующих работников заводов.
"Все, что мы должны сделать - это держаться вместе. Нет вопроса о том, победим ли мы. Мы уже победили", - написала Тихановская в статье для американского издания.
Она отметила, что Белоруссия уже прошла "точку невозврата" и президент страны Александр Лукашенко
рано или поздно оставит власть.
"Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и это только вопрос времени, когда он уйдет из власти", - считает Тихановская.
"Но сейчас мы должны продолжать наши усилия. И мы знаем по опыту, что именно нам нужно делать", - говорится в статье.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич
, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Сама Тихановская после выборов президента выехала в Литву
в целях безопасности.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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