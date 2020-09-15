https://ria.ru/20200915/tantsy-1577239824.html

Бритни Спирс напугала фанатов танцем в нижнем белье

Американская певица Бритни Спирс опубликовала новое видео в откровенном наряде и вновь испугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в Instagram... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T00:47

2020-09-15T00:47

2020-09-15T00:47

шоу-бизнес

сша

бритни спирс

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Американская певица <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a> опубликовала новое видео в откровенном наряде и вновь испугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в <a href="https://www.instagram.com/britneyspears/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a> исполнительницы.На кадрах Спирс танцует в черном кружевном бюстгальтере и спортивных шортах. Артистка сопроводила публикацию просьбой к поклонникам оценить ягодицы, которые, по ее мнению, уменьшились. Свой успех Спирс объяснила конфетной диетой.Публикация певицы взволновала ее почитателей. Комментаторы начали активно интересоваться, все ли у нее в порядке, и выразили смущение из-за внешнего вида артистки.Ранее Спирс опубликовала видео с домашними танцами в откровенном наряде и рассказала, что "работа над телом" дается ей очень трудно, так как во время карантина все заведения закрыты, и ей некуда пойти. Кроме того, певица призналась, что она потеет во время тренировок и ей это нравится.После того, как Джеймс Спирс, отец Бритни, стал ее опекуном и получил право контролировать и вести все дела певицы, в том числе и финансовые, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от почитателей таланта поп-дивы со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.

https://ria.ru/20200628/1573477649.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, сша, бритни спирс