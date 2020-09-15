Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200915/tantsy-1577239824.html
Бритни Спирс напугала фанатов танцем в нижнем белье
Американская певица Бритни Спирс опубликовала новое видео в откровенном наряде и вновь испугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в Instagram... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T00:47
2020-09-15T00:47
шоу-бизнес
сша
бритни спирс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148196/55/1481965547_0:0:4753:2674_1400x0_80_0_0_b488612c73167da2bbad12183d7c140d.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Американская певица <a href="http://ria.ru/person_Britni_Spirs/" target="_blank" data-auto="true">Бритни Спирс</a> опубликовала новое видео в откровенном наряде и вновь испугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в <a href="https://www.instagram.com/britneyspears/?utm_source=ig_embed" target="_blank">Instagram</a> исполнительницы.На кадрах Спирс танцует в черном кружевном бюстгальтере и спортивных шортах. Артистка сопроводила публикацию просьбой к поклонникам оценить ягодицы, которые, по ее мнению, уменьшились. Свой успех Спирс объяснила конфетной диетой.Публикация певицы взволновала ее почитателей. Комментаторы начали активно интересоваться, все ли у нее в порядке, и выразили смущение из-за внешнего вида артистки.Ранее Спирс опубликовала видео с домашними танцами в откровенном наряде и рассказала, что "работа над телом" дается ей очень трудно, так как во время карантина все заведения закрыты, и ей некуда пойти. Кроме того, певица призналась, что она потеет во время тренировок и ей это нравится.После того, как Джеймс Спирс, отец Бритни, стал ее опекуном и получил право контролировать и вести все дела певицы, в том числе и финансовые, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от почитателей таланта поп-дивы со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.
https://ria.ru/20200628/1573477649.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/148196/55/1481965547_97:0:4356:3194_1400x0_80_0_0_199133648ecd5507ebe7755365e603d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
шоу-бизнес, сша, бритни спирс

Бритни Спирс напугала фанатов танцем в нижнем белье

00:47 15.09.2020
5078
© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАмериканская певица Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Американская певица Бритни Спирс. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс опубликовала новое видео в откровенном наряде и вновь испугала поклонников своим странным танцем. Ролик появился в Instagram исполнительницы.
На кадрах Спирс танцует в черном кружевном бюстгальтере и спортивных шортах. Артистка сопроводила публикацию просьбой к поклонникам оценить ягодицы, которые, по ее мнению, уменьшились. Свой успех Спирс объяснила конфетной диетой.
Публикация певицы взволновала ее почитателей. Комментаторы начали активно интересоваться, все ли у нее в порядке, и выразили смущение из-за внешнего вида артистки.
Ранее Спирс опубликовала видео с домашними танцами в откровенном наряде и рассказала, что "работа над телом" дается ей очень трудно, так как во время карантина все заведения закрыты, и ей некуда пойти. Кроме того, певица призналась, что она потеет во время тренировок и ей это нравится.
Бритни Спирс и Бейонсе - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
28 июня, 03:38Культура
Фанаты Бейонсе осудили Бритни Спирс за то, что она назвала себя королевой
После того, как Джеймс Спирс, отец Бритни, стал ее опекуном и получил право контролировать и вести все дела певицы, в том числе и финансовые, в Сети появилось движение #FreeBritney. Под этим хэштегом можно найти тысячи публикаций от почитателей таланта поп-дивы со словами поддержки и вопросами о том, все ли в порядке у исполнительницы.
020002
Обсудить 0
Шоу-бизнесСШАБритни Спирс
Рекомендуем
Модель Ирина Шейк
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
Бортпроводники во время предполетного инструктажа
Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Певица MакSим (Марина Абросимова)
МакSим внезапно удалила все фотографии из Instagram
Московский Кремль
Кремль оценил вероятность "украинского сценария" с кредитом Белоруссии
Актриса Екатерина Волкова
Звезду "Ворониных" раскритиковали за откровенные фото после смерти Клюева
Молоток в зале судебных заседаний
Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне
Расстроенная девушка
Найдены причина неудачливости россиян и способ это исправить
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве превысило пять тысяч
Актриса Мэрил Стрип на фотоколле перед показом фильма режиссера Филлиды Ллойд Железная леди (The Iron Lady) в рамках Берлиенале-2012
Стало известно, когда выйдет "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман
Постер сериала Сокол и Зимний Солдат
В сериале "Сокол и зимний солдат" появился новый персонаж
Певица Шакира
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Купол над зданием Рейхстага в Берлине
"Считаете русских тупыми?" В бундестаге возмутились ситуацией с Навальным
Пожар в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Сююмбике в Нижнекамске
В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме погиб человек
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский забеспокоился, что в Белоруссии может произойти "майдан"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13В Минске на митинге задержали сотрудника IT-компании
11:09В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
Лента новостейМолния