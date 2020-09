https://ria.ru/20200915/taliby-1577241097.html

В Пентагоне признали, что не видели свидетельств "сговора" РФ с талибами

Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил о недоказанности появившихся в июне в газете New York Times утверждений о... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T05:31

2020-09-15T05:31

2020-09-15T05:37

россия

афганистан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980248_0:318:1581:1207_1400x0_80_0_0_0506ce91fdd4a1289b61ceeb646775b0.jpg

<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Командующий Центральным командованием <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил о недоказанности появившихся в июне в газете New York Times утверждений о том, что <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> якобы предлагала связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских солдат."Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня", - сказал Маккензи в интервью <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank">NBC News</a>."Мы продолжаем искать доказательства... Просто я их еще не видел. Но это не закрытая тема", - сказал глава CENTCOM.Маккензи уже не впервые комментирует бездоказательные утверждения New York Times о якобы сговоре России с талибами, в начале июля он уже подвергал сомнению достоверность этой информации.Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала в июне статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в течение этого года, Песков ответил отрицательно.

https://ria.ru/20200911/ataka-1577069980.html

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html

6

россия

афганистан

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, сша, в мире