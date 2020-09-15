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https://ria.ru/20200915/taliby-1577241097.html
В Пентагоне признали, что не видели свидетельств "сговора" РФ с талибами
Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил о недоказанности появившихся в июне в газете New York Times утверждений о... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T05:31
2020-09-15T05:37
россия
афганистан
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Командующий Центральным командованием <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил о недоказанности появившихся в июне в газете New York Times утверждений о том, что <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a> якобы предлагала связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских солдат."Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня", - сказал Маккензи в интервью <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank">NBC News</a>."Мы продолжаем искать доказательства... Просто я их еще не видел. Но это не закрытая тема", - сказал глава CENTCOM.Маккензи уже не впервые комментирует бездоказательные утверждения New York Times о якобы сговоре России с талибами, в начале июля он уже подвергал сомнению достоверность этой информации.Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала в июне статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> и что президента США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
https://ria.ru/20200911/ataka-1577069980.html
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577062720.html
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россия
афганистан
сша
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россия, афганистан, сша, в мире

В Пентагоне признали, что не видели свидетельств "сговора" РФ с талибами

05:31 15.09.2020 (обновлено: 05:37 15.09.2020)
1464
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил о недоказанности появившихся в июне в газете New York Times утверждений о том, что Россия якобы предлагала связанным с талибами боевикам награду за нападения на американских солдат.
"Это просто не было доказано с такой степенью достоверности, которая бы удовлетворила меня", - сказал Маккензи в интервью NBC News.
"Мы продолжаем искать доказательства... Просто я их еще не видел. Но это не закрытая тема", - сказал глава CENTCOM.
Маккензи уже не впервые комментирует бездоказательные утверждения New York Times о якобы сговоре России с талибами, в начале июля он уже подвергал сомнению достоверность этой информации.
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 07:02
Талибы убили 16 афганских солдат и полицейских, сообщил источник
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала в июне статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 20:07
В США предложили ввести санкции против России за "сговор" с талибами
4385091
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