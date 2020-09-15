https://ria.ru/20200915/styuardessa-1577216850.html

Стюардесса рассказала, как изменились правила безопасности полетов

Стюардесса рассказала, как террористическая угроза за 20 лет изменила правила безопасности на борту, сообщает Express. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T00:27

2020-09-15T00:27

2020-09-15T00:27

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости.</strong> Стюардесса рассказала, как террористическая угроза за 20 лет изменила правила безопасности на борту, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1334752/flights-cabin-crew-training-september-11-terrorist-attack-plane-bomb" target="_blank">сообщает</a> Express.Из-за пандемии коронавируса авиакомпании столкнулись с огромными потрясениями. Предыдущим событием, которое способствовало глобальным изменениям в пассажирской авиации, была террористическая атака в США 11 сентября 2001 года.Стюардесса британской авиакомпании Мэнди Смит написала книгу, в которой рассказала, как менялись правила безопасности на борту после этой трагедии."Воздушные перевозки резко изменились после 11 сентября, и руководство по обучению бортпроводников было практически переписано, — пишет она. — Нам пришлось пройти обновленный строгий курс обучения, и весь парк самолетов авиакомпании был изменен в соответствии с повышенными правилами безопасности".Так, в кабине экипажа появились пуленепробиваемые двери, стены и камеры видеонаблюдения. К пилотам можно попасть, только зная изменяющийся код доступа. Он известен ограниченному кругу лиц."Те дни, когда дети могли зайти в кабину и посмотреть на пульт управления самолетом, безвозвратно прошли", — отмечает Мэнди.Бортпроводников обучили кодовым словам и фразам, которые должны использоваться в экстренных случаях. Эти секретные сообщения могут быть переданы экипажу через систему громкой связи, если, например, на борту выявлен террорист.Мэнди объяснила, что обучение оказалось очень полезным, когда в 2002 году экипаж совершал полет из Сан-Франциско в Лондон. "Мы готовились к взлету. Двери в салон уже были закрыты, вот-вот должна была начаться демонстрация правил безопасности, но стюардесс что-то беспокоило, — сказала она. — Мы с напарницей наблюдали за двумя парнями в задней части салона: один сидел в среднем ряду, другой — через несколько рядов позади, у окна".Несколько вещей в их поведении насторожили бортпроводниц: "Они были нервные, раздражительные и разглядывали других пассажиров."Я предупредила старшего бортпроводника, и наземный персонал быстро проверил данные этих пассажиров. Оказалось, что они забронировали билеты на одну и ту же кредитную карту, но сели отдельно и делали вид, что не знакомы", — вспоминает Мэнди. В итоге, взлетно-посадочная полоса была отцеплена, полиция ворвалась в салон, на двоих мужчин надели наручники и вывели их из самолета."Позже выяснилось, что эти двое были в розыске у ФБР и считались опасными террористами, которые, по всей видимости, путешествовали на всех авиалиниях, чтобы выяснить, где менее строгие меры безопасности", — пишет стюардесса.

https://ria.ru/20200703/1573806830.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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