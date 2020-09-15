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https://ria.ru/20200915/stolknovenie-1577258704.html
Эксперт оценил вероятность военного столкновения США и Китая
Прямое военное столкновение США и Китая маловероятно, однако "случайные" выстрелы в результате различных инцидентов не исключены, это обусловлено очень низким... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:02
2020-09-15T13:02
южно-китайское море
тайвань
китай
сша
безопасность
в мире
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<strong>ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Прямое военное столкновение <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a> маловероятно, однако "случайные" выстрелы в результате различных инцидентов не исключены, это обусловлено очень низким уровнем доверия и управления рисками между сторонами, считает старший научный сотрудник аналитического центра Taihe, эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений Цуй Лижу.При этом эксперт пояснил, что военная стратегия США в отношении Китая, в том числе в <a href="https://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more" target="_blank">Южно-Китайском море</a> и по тайваньскому вопросу, заключается в политике устрашения. Главная цель США – наращивание именно этой силы устрашения."Смысл этого - "я говорю тебе, я уже готов, а если я еще наращу свою силу, то в случае каких-то проблем у меня есть огромная сила в качестве опоры, ты поплатишься"… Основа этой стратегии в том, что чем больше устрашающей силы у США, тем меньше вероятность, что страны с меньшей силой устрашения бросят им вызов", - отметил эксперт.По мнению аналитика, Китай в военном соперничестве с США придерживается этой же стратегии."Традиционная сила устрашения – это вера, уверенность требует силы, если у вас есть мощь, вы можете применять различные меры, чтобы заставить соперника думать, что вы сильны… Это то, что мы видим в Южно-Китайском море, каждая сторона демонстрирует силу", - отмечает Цуй Лижу.Аналитик отмечает, что если обе стороны понимают, что за их действиями стоит "теория устрашения и стратегический замысел", то вероятность возникновения военного столкновения небольшая.Комментируя бытующее мнение, что Китай применит военную силу только в случае, если Тайвань объявит о независимости, эксперт отметил, что Пекин вмешается только в том случае, если власти <a href="https://ria.ru/location_Taiwan" target="_blank">Тайваня</a> "пересекут черту, неприемлемую для центрального правительства".МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия."Китай тоже демонстрирует силу, поэтому (глава администрации Тайваня - ред.) Цай Инвэнь не рискует так легко пойти на этот шаг, кроме того, чтобы сделать этот шаг, ей обязательно нужна поддержка США, их согласие. Но я не думаю, что американцы так легко поддержат это решение", - считает Цуй Лижу.
https://ria.ru/20200913/ugroza-1577171465.html
https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html
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южно-китайское море
тайвань
китай
сша
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южно-китайское море, тайвань, китай, сша, безопасность, в мире

Эксперт оценил вероятность военного столкновения США и Китая

13:02 15.09.2020
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© AP Photo / Andy WongЖенщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине
Женщины в защитных масках проходят мимо рекламного щита в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости. Прямое военное столкновение США и Китая маловероятно, однако "случайные" выстрелы в результате различных инцидентов не исключены, это обусловлено очень низким уровнем доверия и управления рисками между сторонами, считает старший научный сотрудник аналитического центра Taihe, эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений Цуй Лижу.

"В военных вопросах, я считаю, что столкновение не так просто может произойти, но не исключаю случайного огня. Управление рисками между двумя сторонами на очень низком уровне, кроме того, уровень доверия очень низкий. Стороны друг от друга ожидают самой худшей вероятности. В такой ситуации, в случае неясности обстановки, стороны предполагают худшее, что легко может привести к противостоянию", - заявил журналистам Цуй Лижу на полях международного форума цивилизаций аналитического центра Taihe.

При этом эксперт пояснил, что военная стратегия США в отношении Китая, в том числе в Южно-Китайском море и по тайваньскому вопросу, заключается в политике устрашения. Главная цель США – наращивание именно этой силы устрашения.
"Смысл этого - "я говорю тебе, я уже готов, а если я еще наращу свою силу, то в случае каких-то проблем у меня есть огромная сила в качестве опоры, ты поплатишься"… Основа этой стратегии в том, что чем больше устрашающей силы у США, тем меньше вероятность, что страны с меньшей силой устрашения бросят им вызов", - отметил эксперт.
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По мнению аналитика, Китай в военном соперничестве с США придерживается этой же стратегии.
"Традиционная сила устрашения – это вера, уверенность требует силы, если у вас есть мощь, вы можете применять различные меры, чтобы заставить соперника думать, что вы сильны… Это то, что мы видим в Южно-Китайском море, каждая сторона демонстрирует силу", - отмечает Цуй Лижу.
Аналитик отмечает, что если обе стороны понимают, что за их действиями стоит "теория устрашения и стратегический замысел", то вероятность возникновения военного столкновения небольшая.
Комментируя бытующее мнение, что Китай применит военную силу только в случае, если Тайвань объявит о независимости, эксперт отметил, что Пекин вмешается только в том случае, если власти Тайваня "пересекут черту, неприемлемую для центрального правительства".
МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия.
"Китай тоже демонстрирует силу, поэтому (глава администрации Тайваня - ред.) Цай Инвэнь не рискует так легко пойти на этот шаг, кроме того, чтобы сделать этот шаг, ей обязательно нужна поддержка США, их согласие. Но я не думаю, что американцы так легко поддержат это решение", - считает Цуй Лижу.
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Южно-Китайское мореТайваньКитайСШАБезопасностьВ мире
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