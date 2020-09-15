https://ria.ru/20200915/stolknovenie-1577258704.html

Эксперт оценил вероятность военного столкновения США и Китая

Прямое военное столкновение США и Китая маловероятно, однако "случайные" выстрелы в результате различных инцидентов не исключены, это обусловлено очень низким... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:02

2020-09-15T13:02

2020-09-15T13:02

южно-китайское море

тайвань

китай

сша

безопасность

в мире

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<strong>ПЕКИН, 15 сен – РИА Новости.</strong> Прямое военное столкновение <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и <a href="https://ria.ru/location_China" target="_blank">Китая</a> маловероятно, однако "случайные" выстрелы в результате различных инцидентов не исключены, это обусловлено очень низким уровнем доверия и управления рисками между сторонами, считает старший научный сотрудник аналитического центра Taihe, эксперт в области исследования направлений политики и дипломатии США, экс-директор Китайского института современных международных отношений Цуй Лижу.При этом эксперт пояснил, что военная стратегия США в отношении Китая, в том числе в <a href="https://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more" target="_blank">Южно-Китайском море</a> и по тайваньскому вопросу, заключается в политике устрашения. Главная цель США – наращивание именно этой силы устрашения."Смысл этого - "я говорю тебе, я уже готов, а если я еще наращу свою силу, то в случае каких-то проблем у меня есть огромная сила в качестве опоры, ты поплатишься"… Основа этой стратегии в том, что чем больше устрашающей силы у США, тем меньше вероятность, что страны с меньшей силой устрашения бросят им вызов", - отметил эксперт.По мнению аналитика, Китай в военном соперничестве с США придерживается этой же стратегии."Традиционная сила устрашения – это вера, уверенность требует силы, если у вас есть мощь, вы можете применять различные меры, чтобы заставить соперника думать, что вы сильны… Это то, что мы видим в Южно-Китайском море, каждая сторона демонстрирует силу", - отмечает Цуй Лижу.Аналитик отмечает, что если обе стороны понимают, что за их действиями стоит "теория устрашения и стратегический замысел", то вероятность возникновения военного столкновения небольшая.Комментируя бытующее мнение, что Китай применит военную силу только в случае, если Тайвань объявит о независимости, эксперт отметил, что Пекин вмешается только в том случае, если власти <a href="https://ria.ru/location_Taiwan" target="_blank">Тайваня</a> "пересекут черту, неприемлемую для центрального правительства".МИД Китая неоднократно называл тайваньский вопрос наиболее чувствительным в двусторонних отношениях США и Китая. Китайские власти выражали Вашингтону протест из-за поставок острову оружия."Китай тоже демонстрирует силу, поэтому (глава администрации Тайваня - ред.) Цай Инвэнь не рискует так легко пойти на этот шаг, кроме того, чтобы сделать этот шаг, ей обязательно нужна поддержка США, их согласие. Но я не думаю, что американцы так легко поддержат это решение", - считает Цуй Лижу.

https://ria.ru/20200913/ugroza-1577171465.html

https://ria.ru/20200915/kitay-1577231761.html

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южно-китайское море

тайвань

китай

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-китайское море, тайвань, китай, сша, безопасность, в мире