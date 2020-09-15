Еще 43 работника образования Подмосковья получили соципотеку
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВручение сертификатов по программе "Социальная ипотека"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сертификаты по программе "Социальная ипотека" вручены во вторник еще 23 учителям и 20 молодым педагогам Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.
В этом году программой социальной ипотеки воспользовались уже 110 специалистов сферы образования области.
"Мы видим, что реализация программы является важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками. Всего в этом году по программе "Социальная ипотека" вручим 365 свидетельств – учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье", привели в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Губернаторская программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные сертификаты получили более 300 работников сферы образования. В области им оказываются также другие меры поддержки, в частности, предусмотрены "подъемные" в размере 150 тысяч рублей для молодых специалистов, доплата за классное руководство.
За 4 года участниками программы "Социальная ипотека" стали более 1,7 тысячи человек.