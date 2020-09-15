https://ria.ru/20200915/sotsipoteka-1577284150.html

Еще 43 работника образования Подмосковья получили соципотеку

Сертификаты по программе "Социальная ипотека" вручены во вторник еще 23 учителям и 20 молодым педагогам Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T18:52

2020-09-15T18:52

2020-09-15T18:52

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости</strong>. Сертификаты по программе "Социальная ипотека" вручены во вторник еще 23 учителям и 20 молодым педагогам Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.В этом году программой социальной ипотеки воспользовались уже 110 специалистов сферы образования области."Мы видим, что реализация программы является важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками. Всего в этом году по программе "Социальная ипотека" вручим 365 свидетельств – учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье", привели в пресс-службе слова губернатора Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a>.Губернаторская программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные сертификаты получили более 300 работников сферы образования. В области им оказываются также другие меры поддержки, в частности, предусмотрены "подъемные" в размере 150 тысяч рублей для молодых специалистов, доплата за классное руководство.За 4 года участниками программы "Социальная ипотека" стали более 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20200915/pereplata-1577272441.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)