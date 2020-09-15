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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200915/sotsipoteka-1577284150.html
Еще 43 работника образования Подмосковья получили соципотеку
Сертификаты по программе "Социальная ипотека" вручены во вторник еще 23 учителям и 20 молодым педагогам Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T18:52
2020-09-15T18:52
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости</strong>. Сертификаты по программе "Социальная ипотека" вручены во вторник еще 23 учителям и 20 молодым педагогам Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.В этом году программой социальной ипотеки воспользовались уже 110 специалистов сферы образования области."Мы видим, что реализация программы является важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками. Всего в этом году по программе "Социальная ипотека" вручим 365 свидетельств – учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье", привели в пресс-службе слова губернатора Московской области <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev" target="_blank">Андрея Воробьева</a>.Губернаторская программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные сертификаты получили более 300 работников сферы образования. В области им оказываются также другие меры поддержки, в частности, предусмотрены "подъемные" в размере 150 тысяч рублей для молодых специалистов, доплата за классное руководство.За 4 года участниками программы "Социальная ипотека" стали более 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20200915/pereplata-1577272441.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Еще 43 работника образования Подмосковья получили соципотеку

18:52 15.09.2020
361
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиВручение сертификатов по программе "Социальная ипотека"
Вручение сертификатов по программе Социальная ипотека - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Сертификаты по программе "Социальная ипотека" вручены во вторник еще 23 учителям и 20 молодым педагогам Подмосковья, сообщает пресс-служба облправительства.
В этом году программой социальной ипотеки воспользовались уже 110 специалистов сферы образования области.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 15:53Новости Подмосковья
Свыше одного млн рублей переплаты за тепло вернули жителям Наро-Фоминска
"Мы видим, что реализация программы является важной мерой поддержки, ежегодно у нас все больше желающих стать ее участниками. Всего в этом году по программе "Социальная ипотека" вручим 365 свидетельств – учителям, врачам, тренерам, молодым ученым и уникальным специалистам. Хочется пожелать, чтобы каждый из профессионалов приобрел квартиру своей мечты в Подмосковье", привели в пресс-службе слова губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Губернаторская программа "Социальная ипотека" реализуется в Подмосковье с 2016 года. За это время жилищные сертификаты получили более 300 работников сферы образования. В области им оказываются также другие меры поддержки, в частности, предусмотрены "подъемные" в размере 150 тысяч рублей для молодых специалистов, доплата за классное руководство.
За 4 года участниками программы "Социальная ипотека" стали более 1,7 тысячи человек.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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