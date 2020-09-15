https://ria.ru/20200915/sotrudnichestvo-1577249890.html

Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой

Белоруссия на фоне политических противоречий может пересмотреть форматы международного военного сотрудничества, хотя пока сохраняет некоторые совместные... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T10:59

2020-09-15T10:59

2020-09-15T11:02

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

нато

гродно

чехия

белоруссия

протесты в белоруссии

польша

минск

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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> на фоне политических противоречий может пересмотреть форматы международного военного сотрудничества, хотя пока сохраняет некоторые совместные тактические мероприятия с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Олег Воинов."Не исключен тот факт, что проблемы в политической сфере повлияют на состояние международного военного сотрудничества, несмотря на то что с той же Польшей и Литвой некоторые мероприятия тактического уровня на сегодняшний день сохраняются", - говорится в его статье, опубликованной на сайте минобороны.Ранее власти Белоруссии высказывали обеспокоенность в связи с активизацией действий <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> в Польше и Литве. На этом фоне и на фоне протестов в Белоруссии власти провели комплексную проверку боеготовности ВС на западе страны, в ее рамках 28-31 августа прошли тактические учения. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин заявил, что после учений в районе <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.

https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html

2

гродно

чехия

белоруссия

польша

минск

литва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, нато, гродно, чехия, белоруссия, польша, минск, литва, в мире