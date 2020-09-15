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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200915/sotrudnichestvo-1577249890.html
Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
Белоруссия на фоне политических противоречий может пересмотреть форматы международного военного сотрудничества, хотя пока сохраняет некоторые совместные... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T10:59
2020-09-15T11:02
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
нато
гродно
чехия
белоруссия
протесты в белоруссии
польша
минск
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<strong>МИНСК, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> на фоне политических противоречий может пересмотреть форматы международного военного сотрудничества, хотя пока сохраняет некоторые совместные тактические мероприятия с <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшей</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвой</a>, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Олег Воинов."Не исключен тот факт, что проблемы в политической сфере повлияют на состояние международного военного сотрудничества, несмотря на то что с той же Польшей и Литвой некоторые мероприятия тактического уровня на сегодняшний день сохраняются", - говорится в его статье, опубликованной на сайте минобороны.Ранее власти Белоруссии высказывали обеспокоенность в связи с активизацией действий <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> в Польше и Литве. На этом фоне и на фоне протестов в Белоруссии власти провели комплексную проверку боеготовности ВС на западе страны, в ее рамках 28-31 августа прошли тактические учения. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Белоруссии</a> Виктор Хренин заявил, что после учений в районе <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, <a href="http://ria.ru/location_Czech_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Чехии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>.
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гродно
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белоруссия
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министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, нато, гродно, чехия, белоруссия, польша, минск, литва, в мире

Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой

10:59 15.09.2020 (обновлено: 11:02 15.09.2020)
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Depositphotos / 3114635_clashot
Минск . Архивное фото
МИНСК, 15 сен - РИА Новости. Белоруссия на фоне политических противоречий может пересмотреть форматы международного военного сотрудничества, хотя пока сохраняет некоторые совместные тактические мероприятия с Польшей и Литвой, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны республики Олег Воинов.
"Не исключен тот факт, что проблемы в политической сфере повлияют на состояние международного военного сотрудничества, несмотря на то что с той же Польшей и Литвой некоторые мероприятия тактического уровня на сегодняшний день сохраняются", - говорится в его статье, опубликованной на сайте минобороны.
Ранее власти Белоруссии высказывали обеспокоенность в связи с активизацией действий НАТО в Польше и Литве. На этом фоне и на фоне протестов в Белоруссии власти провели комплексную проверку боеготовности ВС на западе страны, в ее рамках 28-31 августа прошли тактические учения. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что после учений в районе Гродно войска возвращены в места постоянной дислокации, но адекватное реагирование на ситуацию на границе будет продолжено.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Лукашенко неоднократно заявлял, что протесты в Белоруссии управляются из Литвы, Польши, Чехии и Украины.
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Протесты в БелоруссииМинистерство обороны БелоруссииАлександр ЛукашенкоНАТОГродноЧехияБелоруссияПольшаМинскЛитваВ мире
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