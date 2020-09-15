Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200915/sokol-1577210317.html
В сериале "Сокол и зимний солдат" появился новый персонаж
Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:17
2020-09-15T03:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209418_0:166:692:555_1400x0_80_0_0_45166f1ae53e30b1a943d1485126f0dc.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта Рассела. Он играет американского агента Джона Уолкера, который сражается с тремя нападающими в масках, обмениваясь с одним из них короткими репликами.События сериала "Сокол и зимний солдат" разворачиваются после "Мстителей: Финал". В нем принимают участие Энтони Маки (Сокол) и Себастиан Стэн (Зимний солдат). К роли агента 13 вернулась Эмили Ванкэмп, а Даниэль Брюль снова играет барона Земо. Съемки были приостановлены в начале марта из-за коронавируса и возобновились в сентябре. Изначально предполагалось, что проект покажут на Disney+ в августе, из-за пандемии дата премьеры была перенесена. Скорее, его можно будет увидеть ближе к концу осени. "Сокол и зимний солдат" — первый сериал Marvel на Disney+. Премьера "ВандаВижен" запланирована на декабрь, а "Локи" — на весну 2021 года.
https://ria.ru/20200912/premera-1577127972.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209418_0:137:692:656_1400x0_80_0_0_65c82d318ca69705eb645391cc58a3e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

В сериале "Сокол и зимний солдат" появился новый персонаж

03:17 15.09.2020
1948
© Marvel Studios Inc. (2020-...)Постер сериала "Сокол и Зимний Солдат"
Постер сериала Сокол и Зимний Солдат - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Marvel Studios Inc. (2020-...)
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта Рассела.
Он играет американского агента Джона Уолкера, который сражается с тремя нападающими в масках, обмениваясь с одним из них короткими репликами.
События сериала "Сокол и зимний солдат" разворачиваются после "Мстителей: Финал". В нем принимают участие Энтони Маки (Сокол) и Себастиан Стэн (Зимний солдат). К роли агента 13 вернулась Эмили Ванкэмп, а Даниэль Брюль снова играет барона Земо.
Съемки были приостановлены в начале марта из-за коронавируса и возобновились в сентябре.
Изначально предполагалось, что проект покажут на Disney+ в августе, из-за пандемии дата премьеры была перенесена. Скорее, его можно будет увидеть ближе к концу осени.
"Сокол и зимний солдат" — первый сериал Marvel на Disney+. Премьера "ВандаВижен" запланирована на декабрь, а "Локи" — на весну 2021 года.
Звезда фильм Чудо-женщина Галь Гадот - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 10:30Культура
Премьеру "Чудо-женщины: 1984" перенесли
210000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Белые грибы
Часть съедобных грибов признали опасными
Модель Ирина Шейк
Ирина Шейк снялась полностью обнаженной
Солдаты бразильских Вооруженных сил во время дезинфекции статуи Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро
И снова карантин. Побит новый коронавирусный рекорд
Пассажирские самолеты на стоянке в Международном аэропорту Шереметьево
"Аэрофлот" начал продавать билеты на рейсы в Москву для россиян
Актер Крис Хемсворт
Крис Хемсворт рассказал, что не собирается прощаться с Тором
Певица Шакира
Шакира рассказала о новом хобби, приобретенном на карантине
Работник службы экстренной помощи немецкой армии закрывает дверь машины скорой помощи, которая использовалась для перевозки Алексея Навального в берлинский госпиталь Шарите
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
Капельницы
Девушка попала в больницу в критическом состоянии, выдавив прыщ на носу
Кадр из фильма Малькольм и Мари
Netflix приобрел права на показ первого посткарантинного фильма
Алексей Навальный
NYT: Навальный отказался сотрудничать с Россией в расследовании
ПВО
Forbes рассказал о готовности ПВО Грузии "пустить кровь" российским ВВС
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев прокомментировал выборы в Хабаровском крае
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Новый глава правящей партии Японии высказался о Курилах
Снимок окаменелых микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей
Российские ученые нашли следы внеземной жизни
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
National Interest рассказал о "ночном кошмаре" США в Арктике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13В Минске на митинге задержали сотрудника IT-компании
11:09В МВД Белоруссии проверят данные о гражданстве митрополита Кондрусевича
11:08Москвичей предупредили о "пузыре" полярного холода
11:01Директор СВР ответил на обвинения Запада в ситуации с Навальным
10:59Белоруссия может пересмотреть военное сотрудничество с Польшей и Литвой
10:57В Минске считают, что ряд стран хотят расколоть Союзное государство
10:52Роспотребнадзор рассказал о результатах исследований мутаций коронавируса
10:52Попова рассказала о числе бессимптомных случаев COVID-19
10:52Глава Роспотребнадзора заявила о сезонности коронавируса
10:50К работе над вакциной "Спутник V" подключились три крупных производителя
10:47Правительство поддержало законопроект об ограничении изъятия детей
10:46Google раскрыл дату выхода смартфона Pixel 5 на чистом Android
10:45В России за сутки умерли 150 пациентов с коронавирусом
10:44Комиссия по выдаче авиакомпаниям допусков за рубеж возобновляет работу
10:43В России за сутки выписаны 5605 переболевших COVID-19
10:43В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса
10:43В Москве выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом
10:42Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
10:40Юрист оценил намерение Цепкало привлечь Лукашенко к суду в Гааге
Лента новостейМолния