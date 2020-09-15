https://ria.ru/20200915/sokol-1577210317.html
В сериале "Сокол и зимний солдат" появился новый персонаж
Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T03:17
2020-09-15T03:17
2020-09-15T03:17
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209418_0:166:692:555_1400x0_80_0_0_45166f1ae53e30b1a943d1485126f0dc.jpg
<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта Рассела. Он играет американского агента Джона Уолкера, который сражается с тремя нападающими в масках, обмениваясь с одним из них короткими репликами.События сериала "Сокол и зимний солдат" разворачиваются после "Мстителей: Финал". В нем принимают участие Энтони Маки (Сокол) и Себастиан Стэн (Зимний солдат). К роли агента 13 вернулась Эмили Ванкэмп, а Даниэль Брюль снова играет барона Земо. Съемки были приостановлены в начале марта из-за коронавируса и возобновились в сентябре. Изначально предполагалось, что проект покажут на Disney+ в августе, из-за пандемии дата премьеры была перенесена. Скорее, его можно будет увидеть ближе к концу осени. "Сокол и зимний солдат" — первый сериал Marvel на Disney+. Премьера "ВандаВижен" запланирована на декабрь, а "Локи" — на весну 2021 года.
https://ria.ru/20200912/premera-1577127972.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577209418_0:137:692:656_1400x0_80_0_0_65c82d318ca69705eb645391cc58a3e2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта Рассела.
Он играет американского агента Джона Уолкера, который сражается с тремя нападающими в масках, обмениваясь с одним из них короткими репликами.
События сериала "Сокол и зимний солдат" разворачиваются после "Мстителей: Финал". В нем принимают участие Энтони Маки (Сокол) и Себастиан Стэн (Зимний солдат). К роли агента 13 вернулась Эмили Ванкэмп, а Даниэль Брюль снова играет барона Земо.
Съемки были приостановлены в начале марта из-за коронавируса и возобновились в сентябре.
Изначально предполагалось, что проект покажут на Disney+ в августе, из-за пандемии дата премьеры была перенесена. Скорее, его можно будет увидеть ближе к концу осени.
"Сокол и зимний солдат" — первый сериал Marvel на Disney+. Премьера "ВандаВижен" запланирована на декабрь, а "Локи" — на весну 2021 года.