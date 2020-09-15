https://ria.ru/20200915/sokol-1577210317.html

В сериале "Сокол и зимний солдат" появился новый персонаж

Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T03:17

2020-09-15T03:17

2020-09-15T03:17

культура

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 15 сен – РИА Новости</strong>. Из выложенного в Сеть видео с возобновившихся съемок сериала "Сокол и зимний солдат" стало известно, что в шоу появился новый персонаж в исполнении Уайатта Рассела. Он играет американского агента Джона Уолкера, который сражается с тремя нападающими в масках, обмениваясь с одним из них короткими репликами.События сериала "Сокол и зимний солдат" разворачиваются после "Мстителей: Финал". В нем принимают участие Энтони Маки (Сокол) и Себастиан Стэн (Зимний солдат). К роли агента 13 вернулась Эмили Ванкэмп, а Даниэль Брюль снова играет барона Земо. Съемки были приостановлены в начале марта из-за коронавируса и возобновились в сентябре. Изначально предполагалось, что проект покажут на Disney+ в августе, из-за пандемии дата премьеры была перенесена. Скорее, его можно будет увидеть ближе к концу осени. "Сокол и зимний солдат" — первый сериал Marvel на Disney+. Премьера "ВандаВижен" запланирована на декабрь, а "Локи" — на весну 2021 года.

https://ria.ru/20200912/premera-1577127972.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры