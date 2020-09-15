https://ria.ru/20200915/soglashenie-1577265171.html
Тюменская область подписала соглашение с "Геотек Сейсморазведка"
Правительство Тюменской области заключило соглашение о сотрудничестве с ПАО "Геотек Сейсморазведка", направленное на создание благоприятных условий для развития РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T14:17
2020-09-15T14:17
2020-09-15T14:17
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 15 сен - РИА Новости. </strong>Правительство <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> заключило соглашение о сотрудничестве с ПАО "Геотек Сейсморазведка", направленное на создание благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы региона, сообщает пресс-служба губернатора области.Документ подписали во вторник глава области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> и президент компании Владимир Толкачев.Как отметил губернатор, "Геотек Сейсморазведка" войдет в состав участников нефтепромышленного кластера, созданием которого Тюменская область занимается совместно с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефтью</a>". Также в планах компании — создание в регионе завода специального геофизического оборудования. Помимо завода, в составе структурных подразделений компании в Тюменской области появятся учебно-испытательный центр, лаборатория по ремонту и наладке геофизического оборудования и геофизический полигон."Рад видеть, что компания "Геотек Сейсморазведка", несмотря на непростые условия в стране и мире, вызванные пандемией, готова к дальнейшему развитию и реализации новых проектов, особенно отрадно, что свои планы компания связывает с Тюменской областью", — приводятся в сообщении слова Моора.
https://ria.ru/20180924/1529227175.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область