https://ria.ru/20200915/shtraf-1577262721.html

Суд отказался отменить штраф лишенному сана схимонаху Сергию

Свердловский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляции адвоката лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:42

2020-09-15T13:42

2020-09-15T13:42

среднеуральский женский монастырь

схимонах сергий (николай романов)

свердловский областной суд

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sverdlovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Свердловский областной суд</a> в среду отказал в удовлетворении апелляции адвоката лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о возбуждении ненависти и оставил в силе штраф в размере 18 тысяч рублей."Постановление… оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказала судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана. В сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви из-за проведения им богослужений, несмотря на лишение сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал.Апелляция по штрафу на 90 тысяч была отклонена в августе.

https://ria.ru/20200909/skhimonakh-1576966407.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), свердловский областной суд, происшествия