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Суд отказался отменить штраф лишенному сана схимонаху Сергию
Свердловский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляции адвоката лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:42
2020-09-15T13:42
среднеуральский женский монастырь
схимонах сергий (николай романов)
свердловский областной суд
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sverdlovskijj_oblastnojj_sud/" target="_blank" data-auto="true">Свердловский областной суд</a> в среду отказал в удовлетворении апелляции адвоката лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о возбуждении ненависти и оставил в силе штраф в размере 18 тысяч рублей."Постановление… оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказала судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".Духовник и основатель <a href="http://ria.ru/organization_sredneuralskiy-zhenskiy-monastyr/" target="_blank" data-auto="true">Среднеуральского женского монастыря</a> отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана. В сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви из-за проведения им богослужений, несмотря на лишение сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал.Апелляция по штрафу на 90 тысяч была отклонена в августе.
https://ria.ru/20200909/skhimonakh-1576966407.html
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среднеуральский женский монастырь, схимонах сергий (николай романов), свердловский областной суд, происшествия

Суд отказался отменить штраф лишенному сана схимонаху Сергию

13:42 15.09.2020
2385
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Свердловский областной суд в среду отказал в удовлетворении апелляции адвоката лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) по административному делу о возбуждении ненависти и оставил в силе штраф в размере 18 тысяч рублей.
"Постановление… оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения", - сказала судья. Трансляция заседания велась на странице суда в соцсети "ВКонтакте".
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана. В сентябре мятежный схимонах был отлучен от церкви из-за проведения им богослужений, несмотря на лишение сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал.
Апелляция по штрафу на 90 тысяч была отклонена в августе.
Схимонах Сергий - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:53Религия и мировоззрение
Схимонах Сергий попросил вызвать в суд свидетелей по его делу
3251146
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Среднеуральский женский монастырьСхимонах Сергий (Николай Романов)Свердловский областной судПроисшествия
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