https://ria.ru/20200915/shotlandiya-1577221371.html

Британский сепаратизм мутирует. Теперь распад грозит и Шотландии

Сепаратизм никогда не приходит один. Если уж в каком-то регионе единого государства его бациллы распространяются на сколь-нибудь значительную часть населения,... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:00

2020-09-15T08:00

2020-09-15T10:53

шотландия

великобритания

авторы

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Сепаратизм никогда не приходит один. Если уж в каком-то регионе единого государства его бациллы распространяются на сколь-нибудь значительную часть населения, обязательно жди их расползания и мутации. Нагляднее всего это сейчас проявляется <a href="https://ria.ru/20200818/1575884838.html" target="_blank">в Великобритании</a>.Многие в этом государстве уже смирились с тем, что рано или поздно, но от него все равно отпадет Шотландия, которая снова стремится к проведению референдума о независимости. Однако неожиданно выяснилось, что вслед за этим может распасться и сама Шотландия. На прошлой неделе региональный совет Шетландских островов (самой северной части региона) восемнадцатью голосами против двух <a href="https://www.shetlandtimes.co.uk/2020/09/09/self-determination-motion-passed-overwhelmingly" target="_blank">принял решение</a> о том, чтобы начать изучение возможности отделиться от <a href="https://ria.ru/location_Scotland" target="_blank">Шотландии</a>. Пока речь идет не о создании независимого государства, а о том, чтобы острова после соответствующего референдума получили особый статус внутри Соединенного Королевства по примеру островов Джерси и Мэн. А это и означает выход архипелага из-под административного управления <a href="https://ria.ru/location_Edinburgh" target="_blank">Эдинбурга</a>, до которого шетландцам побольше расстояния, чем до норвежского Бергена. Решение произвело эффект разорвавшейся бомбы для шотландских сепаратистов. В условиях, когда они рьяно отстаивают свое природное право на самоопределение, для них было бы странно выступить против такого же права жителей региона, входящего в состав твоей же области. Робби МакГрегор, который в региональном совете — единственный представитель Шотландской национальной партии (ШНП), агитирующей за отделение от Британии, резонно <a href="https://www.thetimes.co.uk/article/spirit-of-vikings-in-shetland-islanders-ambition-z8ndglxzz" target="_blank">заметил</a>: "Если я добиваюсь самоопределения для Шотландии, как вообще я могу выступить против изучения возможности самоопределении для Шетландов?"Правда, руководство ШНП пока <a href="https://www.express.co.uk/news/uk/1334505/nicola-sturgeon-shetland-islands-independence-referendum-council-motion-passed-snp-news" target="_blank">старается отмалчиваться</a> по этому поводу. А вот противники шотландских сепаратистов откровенно измываются над теми, используя их же собственные аргументы для обоснования независимости северного архипелага. Особенно вспоминаются их лозунги о том, что Лондон грабит Шотландию, лишая ее законных доходов от добычи нефти. Именно на слогане "Это шотландская нефть!" ШНП и строила свои предвыборные кампании с 1970-х годов, постоянно <a href="https://www.thenational.scot/news/18438185.truth-behind-scotlands-oil-mccrone-report/" target="_blank">подчеркивая</a>, что до 90% британской добычи нефти и газа производится именно в их регионе. Но вот теперь абсолютно те же претензии выдвигают жители Шетландских островов, на шельфе которых, собственно, и ведется основная добыча. Депутаты регионального совета заявили, что получают непропорционально малые средства при распределении бюджета Шотландии от Эдинбурга. Так что при организации будущего референдума о самоопределении архипелага они могут даже не изобретать свою политическую рекламу — достаточно будет просто на старых плакатах ШНП слово "шотландская" заменить на "шетландская".Неудивительно, что журнал Spectator, размышляя о перспективах автономии и тем более независимости Шетландов, <a href="https://www.spectator.co.uk/article/freedom-for-shetland" target="_blank">полагает</a>, что при таком раскладе столица островов Леруик с его населением семь тысяч человек может превратиться в "Дубай Европы". Но самое главное заключается в том, что осуществление подобного сценария вымывает почву из-под всех экономических выкладок ШНП о сытой и богатой жизни Шотландии после отделения от опостылевшей метрополии — обещанных нефтяных прибылей ведь уже не будет. Во всяком случае, в том количестве, которое было обещано жителям региона во время кампании за независимость.Неловкость ситуации идеологи шотландского сепаратизма пытаются заретушировать словами о том, что решение шетландцев — это всего лишь предварительный, гипотетический шаг. Газета The National, являющаяся основным рупором борцов за повторный референдум о выходе из Британии, <a href="https://www.thenational.scot/news/18711945.fact-check-shetland-islands-really-want-break-away-scotland/" target="_blank">успокаивает</a> саму себя: "Прохождение проекта совета Шетландов об "изучении возможностей" самоопределения вовсе не означает стремления островов к союзу с Англией после успешного повторного референдума. На самом деле все с точностью до наоборот". Идеологи сепаратизма обещают архипелагу "бОльшую автономию" после обретения Шотландией долгожданной независимости по примеру Фарерских островов в составе Дании. Правда, вряд ли подобную <a href="https://www.express.co.uk/news/politics/1334720/nicola-sturgeon-orkney-independence-referendum-vote-scotland-shetland-islands-snp-scottis" target="_blank">идею</a> радостно примут сами островитяне. Жители Шетландских островов никогда не скрывали своего скепсиса по поводу возможности отделения от Британии. На референдуме 2014 года почти 64% населения архипелага проголосовали за сохранение единого государства. И сейчас авторы идеи не скрывают, что их конечная цель — не выход из Соединенного Королевства, а выход именно из состава Шотландии.К тому же эта идея тут же была подхвачена и в другой части региона — на Оркнейских островах, расположенных между Шетландами и "материковой" Шотландией. Уж там идея особого статуса всегда имела определенную поддержку. Еще на национальных выборах 1987 года движение за автономию островов получило там 15% поддержки и на всех кампаниях местные жители составляли фронду против сепаратистских поползновений ШНП. Вот и сейчас глава Оркнейского совета Джеймс Стокан предупредил, следуя примеру своих северных соседей, что "в случае любых будущих конституционных изменений" его архипелаг будет искать возможность отделиться от Шотландии и стать "уникальной частью Соединенного Королевства". Таким образом, речь уже идет не только о распаде Британии, но и о распаде тех регионов, которые добиваются своей независимости. И все это происходит на фоне жарких споров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit, которые довели премьер-министра до написания статьи о стремлении Евросоюза развалить его страну, де-факто отторгнув от нее Северную Ирландию в случае введения европейских тарифов на товары внутри Соединенного Королевства. Бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит <a href="https://www.ft.com/content/8c0a3bc3-f823-4835-8dd0-5e0d3f96fe21" target="_blank">предположил</a>, что ЕС таким образом "задирает" Британию. "Нет никакого смысла в британском голосовании за выход из ЕС и восстановление своего суверенитета только для того, чтобы обнаружить, что ЕС похитил его через черный ход в Ирландии", — написал политик. Конечно, такая <a href="https://foreignpolicy.com/2019/12/21/northern-ireland-unionism-irish-unity/" target="_blank">ситуация</a> не может не радовать североирландских сепаратистов. Brexit и участившиеся разговоры о возможности появления таможен между северной и южной частью Ирландии и без того резко ослабили там позиции юнионистов. А нынешняя политика Брюсселя еще больше усиливает сторонников Шинн Фейн и представителей других политических течений, выступающих за объединение Ирландии. Таким образом, можно утверждать, что Евросоюз, окончательно поняв, что Британия все-таки уходит, решил наказать ее примерным способом, прямо или косвенно способствуя росту сепаратистских течений внутри Соединенного Королевства. А внутри этих течений зарождаются новые центробежные тенденции, влекущие раскол уже не государства, а отдельных регионов. Ведь сепаратизм никогда не приходит один.

https://ria.ru/20200818/1575884838.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574782572.html

https://ria.ru/20200913/brexit-1577144709.html

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шотландия, великобритания, авторы