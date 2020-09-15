https://ria.ru/20200915/shakhter-1577241122.html
Источник: горняка, пропавшего при обвале шахты в Кузбассе, нашли мертвым
Горняка, пропавшего при обвале в шахте в Кемеровской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T05:34
2020-09-15T05:34
2020-09-15T09:37
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Горняка, пропавшего при обвале в шахте в Кемеровской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости информированный источник.В понедельник на шахте "Чертинская-Коксовая" обрушилась кровля штрека, один горняк погиб, еще с одним связь была потеряна. В момент ЧП в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте остановлены. Предварительной причиной обрушения, по мнению руководства Сибирского управления Ростехнадзора, могло стать нарушение требований промбезопасности."Да, погибший. Подняли (на поверхность – ред.), вчера поздно вечером", — сказал собеседник агентства.Шахту "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", Шахта "Чертинская") построили в 1946 году с проектной мощностью миллион тонн угля в год и сдали в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
https://ria.ru/20191125/1561547708.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 15 сен — РИА Новости. Горняка, пропавшего при обвале в шахте в Кемеровской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости информированный источник.
В понедельник на шахте "Чертинская-Коксовая" обрушилась кровля штрека, один горняк погиб, еще с одним связь была потеряна. В момент ЧП в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте остановлены. Предварительной причиной обрушения, по мнению руководства Сибирского управления Ростехнадзора, могло стать нарушение требований промбезопасности.
"Да, погибший. Подняли (на поверхность – ред.), вчера поздно вечером", — сказал собеседник агентства.
Шахту "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", Шахта "Чертинская") построили в 1946 году с проектной мощностью миллион тонн угля в год и сдали в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".