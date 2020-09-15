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Источник: горняка, пропавшего при обвале шахты в Кузбассе, нашли мертвым
Горняка, пропавшего при обвале в шахте в Кемеровской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T05:34
2020-09-15T09:37
кемеровская область
происшествия
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<strong>КЕМЕРОВО, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Горняка, пропавшего при обвале в шахте в Кемеровской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости информированный источник.В понедельник на шахте "Чертинская-Коксовая" обрушилась кровля штрека, один горняк погиб, еще с одним связь была потеряна. В момент ЧП в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте остановлены. Предварительной причиной обрушения, по мнению руководства Сибирского управления Ростехнадзора, могло стать нарушение требований промбезопасности."Да, погибший. Подняли (на поверхность – ред.), вчера поздно вечером", — сказал собеседник агентства.Шахту "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", Шахта "Чертинская") построили в 1946 году с проектной мощностью миллион тонн угля в год и сдали в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
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кемеровская область
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кемеровская область, происшествия

Источник: горняка, пропавшего при обвале шахты в Кузбассе, нашли мертвым

05:34 15.09.2020 (обновлено: 09:37 15.09.2020)
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 15 сен — РИА Новости. Горняка, пропавшего при обвале в шахте в Кемеровской области, нашли мертвым, сообщил РИА Новости информированный источник.
В понедельник на шахте "Чертинская-Коксовая" обрушилась кровля штрека, один горняк погиб, еще с одним связь была потеряна. В момент ЧП в шахте находились 95 человек, 87 из них вышли на поверхность, шесть горняков остались на жизнеобеспечении шахты. Проходка и добыча на шахте остановлены. Предварительной причиной обрушения, по мнению руководства Сибирского управления Ростехнадзора, могло стать нарушение требований промбезопасности.
"Да, погибший. Подняли (на поверхность – ред.), вчера поздно вечером", — сказал собеседник агентства.
Шахту "Чертинская-Коксовая" (бывшая "Чертинская-1", Шахта "Чертинская") построили в 1946 году с проектной мощностью миллион тонн угля в год и сдали в эксплуатацию в 1952 году. Шахта "Чертинская-Коксовая" расположена в центральной и северо-западной частях Чертинского каменноугольного месторождения, в Беловском геолого-экономическом районе Кузбасса. С 2002 года ООО "Шахта Чертинская-Коксовая" входила в состав ОАО "Белон", с 2010 года и по настоящее время в собственности ПАО "ММК".
Сотрудник на рабочем месте Центр вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 - РИА Новости, 1920, 25.11.2019
25 ноября 2019, 10:58
В Коми загорелась нефть в шахте, где пропали два горняка
2011913
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