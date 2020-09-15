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Путин поздравил специалистов санэпидемслужбы с годовщиной ее создания
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов санитарно-эпидемиологической службы РФ с 98-летней годовщиной ее создания, особо отметив тех, кто... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:26
2020-09-15T17:32
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
безопасность
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поздравил ветеранов санитарно-эпидемиологической службы РФ с 98-летней годовщиной ее создания, особо отметив тех, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.По его словам, Россия по праву гордится именами ученых и врачей, которые стояли у истоков отечественной санэпидемиологической школы."Я хочу поздравить ветеранов службы. И особые слова - тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны", - добавил президент.Он отметил, что сегодня "тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере" - это врачи- эпидемиологи, микробиологи и гигиенисты."Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.Глава <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Анна Попова в конце совещания тоже поблагодарила президента. "Позвольте сказать вам огромное спасибо. Совершенно необыкновенный подарок моим коллегам, которые с начала года (работают) в круглосуточном дежурстве. Высочайшая оценка, которую вы нам дали, безусловно, обязывает, и мы обязательно только усилим действия", - сказала она.
https://ria.ru/20200915/sezonnost-1577249526.html
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, безопасность, общество

Путин поздравил специалистов санэпидемслужбы с годовщиной ее создания

16:26 15.09.2020 (обновлено: 17:32 15.09.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСанитарно-эпидемиологический контроль
Санитарно-эпидемиологический контроль - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов санитарно-эпидемиологической службы РФ с 98-летней годовщиной ее создания, особо отметив тех, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.

"Пятнадцатого сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы. Созданная еще в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность ее развития, ее исторических традиций", - сказал Путин, начиная видеоконференцию по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.

По его словам, Россия по праву гордится именами ученых и врачей, которые стояли у истоков отечественной санэпидемиологической школы.
"Я хочу поздравить ветеранов службы. И особые слова - тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны", - добавил президент.
Он отметил, что сегодня "тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере" - это врачи- эпидемиологи, микробиологи и гигиенисты.
"Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце совещания тоже поблагодарила президента. "Позвольте сказать вам огромное спасибо. Совершенно необыкновенный подарок моим коллегам, которые с начала года (работают) в круглосуточном дежурстве. Высочайшая оценка, которую вы нам дали, безусловно, обязывает, и мы обязательно только усилим действия", - сказала она.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинБезопасностьОбщество
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