Путин поздравил специалистов санэпидемслужбы с годовщиной ее создания
16:26 15.09.2020 (обновлено: 17:32 15.09.2020)
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов санитарно-эпидемиологической службы РФ с 98-летней годовщиной ее создания, особо отметив тех, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.
"Пятнадцатого сентября исполняется 98 лет со дня образования в нашей стране санитарно-эпидемиологической службы. Созданная еще в 1922 году, она сразу же стала важной составной частью системы здравоохранения страны, обеспечила преемственность ее развития, ее исторических традиций", - сказал Путин, начиная видеоконференцию по открытию многофункциональных медцентров Минобороны.
По его словам, Россия по праву гордится именами ученых и врачей, которые стояли у истоков отечественной санэпидемиологической школы.
"Я хочу поздравить ветеранов службы. И особые слова - тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны", - добавил президент.
Он отметил, что сегодня "тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере" - это врачи- эпидемиологи, микробиологи и гигиенисты.
"Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце совещания тоже поблагодарила президента. "Позвольте сказать вам огромное спасибо. Совершенно необыкновенный подарок моим коллегам, которые с начала года (работают) в круглосуточном дежурстве. Высочайшая оценка, которую вы нам дали, безусловно, обязывает, и мы обязательно только усилим действия", - сказала она.