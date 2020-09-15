https://ria.ru/20200915/sanepidemsluzhba-1577274498.html

Путин поздравил специалистов санэпидемслужбы с годовщиной ее создания

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов санитарно-эпидемиологической службы РФ с 98-летней годовщиной ее создания, особо отметив тех, кто... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:26

2020-09-15T16:26

2020-09-15T17:32

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

безопасность

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> поздравил ветеранов санитарно-эпидемиологической службы РФ с 98-летней годовщиной ее создания, особо отметив тех, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны.По его словам, Россия по праву гордится именами ученых и врачей, которые стояли у истоков отечественной санэпидемиологической школы."Я хочу поздравить ветеранов службы. И особые слова - тем, кто обеспечивал эпидемиологическую безопасность фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны", - добавил президент.Он отметил, что сегодня "тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере" - это врачи- эпидемиологи, микробиологи и гигиенисты."Во многом благодаря вашей работе, уважаемые друзья, мы эффективно противостоим и распространению коронавирусной инфекции", - подчеркнул Путин.Глава <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзора</a> Анна Попова в конце совещания тоже поблагодарила президента. "Позвольте сказать вам огромное спасибо. Совершенно необыкновенный подарок моим коллегам, которые с начала года (работают) в круглосуточном дежурстве. Высочайшая оценка, которую вы нам дали, безусловно, обязывает, и мы обязательно только усилим действия", - сказала она.

https://ria.ru/20200915/sezonnost-1577249526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, безопасность, общество