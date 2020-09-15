https://ria.ru/20200915/safronov-1577258799.html

Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова в СИЗО

Мосгорсуд признал законным продление до декабря ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передает... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:06

2020-09-15T13:06

2020-09-15T13:14

иван сафронов

роскосмос

московский городской суд

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud" target="_blank">Мосгорсуд</a> признал законным продление до декабря ареста советнику главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Сафронову</a>, обвиняемому в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Жигалева.Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле. Слушателей допустили до оглашения постановления.Сафронова доставили в суд для личного участия в разбирательстве. Подтверждая сообщения о том, что в следственном изоляторе он много занимается спортом, бывший журналист в "аквариуме" согнул руку в локте. Бицепс прессу и его друзей впечатлил, вскоре их попросили удалиться из зала.Сафронов был задержан 7 июля, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В начале сентября арест был продлен на три месяца. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574332869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, роскосмос, московский городской суд, происшествия