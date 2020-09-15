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https://ria.ru/20200915/safronov-1577258799.html
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным продление до декабря ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передает... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:06
2020-09-15T13:14
иван сафронов
роскосмос
московский городской суд
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_gorodskojj_sud" target="_blank">Мосгорсуд</a> признал законным продление до декабря ареста советнику главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивану Сафронову</a>, обвиняемому в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Жигалева.Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле. Слушателей допустили до оглашения постановления.Сафронова доставили в суд для личного участия в разбирательстве. Подтверждая сообщения о том, что в следственном изоляторе он много занимается спортом, бывший журналист в "аквариуме" согнул руку в локте. Бицепс прессу и его друзей впечатлил, вскоре их попросили удалиться из зала.Сафронов был задержан 7 июля, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В начале сентября арест был продлен на три месяца. По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20200902/safronov-1576619883.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574332869.html
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иван сафронов, роскосмос, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова в СИЗО

13:06 15.09.2020 (обновлено: 13:14 15.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до декабря ареста советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Лефортовского районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - огласила решение судья Евгения Жигалева.
Судебное заседание проходило в закрытом от публики и прессы режиме в связи с секретностью сведений, содержащихся в деле. Слушателей допустили до оглашения постановления.
Сафронова доставили в суд для личного участия в разбирательстве. Подтверждая сообщения о том, что в следственном изоляторе он много занимается спортом, бывший журналист в "аквариуме" согнул руку в локте. Бицепс прессу и его друзей впечатлил, вскоре их попросили удалиться из зала.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:40
Более 140 журналистов и политиков поручились за Ивана Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. В начале сентября арест был продлен на три месяца. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля, 14:21Акценты
Монетизировала: как Собчак извлекла выгоду из дела Ивана СафроноваКсения Собчак опять отличилась. На этот раз свою публичную поддержку журналиста и советника Роскосмоса Ивана Сафронова она превратила в банальную рекламу.
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Иван СафроновРоскосмосМосковский городской судПроисшествия
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