https://ria.ru/20200915/remont-1577250956.html

Бирюков: ремонт Большого Каменного моста в Москве ведется круглосуточно

Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T11:17

2020-09-15T11:17

2020-09-15T11:17

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петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заммэра напомнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. "Проведение капитального ремонта позволит решить целый комплекс проблем, после завершения работ вырастет несущая способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период", - отметил он.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований. Выполнен демонтаж более двух тысяч квадратных метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения, которые направлены на реставрацию.

https://realty.ria.ru/20200909/zaryade-1576989074.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва