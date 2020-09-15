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Бирюков: ремонт Большого Каменного моста в Москве ведется круглосуточно
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:17
2020-09-15T11:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заммэра напомнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. "Проведение капитального ремонта позволит решить целый комплекс проблем, после завершения работ вырастет несущая способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период", - отметил он.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований. Выполнен демонтаж более двух тысяч квадратных метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения, которые направлены на реставрацию.
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петр бирюков, москва

Бирюков: ремонт Большого Каменного моста в Москве ведется круглосуточно

11:17 15.09.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Петр Бирюков.
"Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта мост пересоберут заново, при этом он продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства, аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост. Работы по ремонту сооружения ведутся в круглосуточном режиме, это позволит нам завершить их раньше срока, запланированного на декабрь 2021 года. В ночное время проводятся только бесшумные работы", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. "Проведение капитального ремонта позволит решить целый комплекс проблем, после завершения работ вырастет несущая способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований. Выполнен демонтаж более двух тысяч квадратных метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения, которые направлены на реставрацию.
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