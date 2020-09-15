https://ria.ru/20200915/remont-1577250956.html
Бирюков: ремонт Большого Каменного моста в Москве ведется круглосуточно
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T11:17
2020-09-15T11:17
2020-09-15T11:17
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петр бирюков
москва
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Заммэра напомнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. "Проведение капитального ремонта позволит решить целый комплекс проблем, после завершения работ вырастет несущая способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период", - отметил он.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований. Выполнен демонтаж более двух тысяч квадратных метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения, которые направлены на реставрацию.
https://realty.ria.ru/20200909/zaryade-1576989074.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
Работы по капитальному ремонту Большого Каменного моста ведутся в круглосуточном режиме, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы в правительстве российской столицы Петр Бирюков
.
"Объем работ довольно большой, фактически в ходе ремонта мост пересоберут заново, при этом он продолжает функционировать и закрываться полностью не будет. Проведение ремонта в таком формате стало возможным благодаря уникальным технологиям, которые используют специалисты комплекса городского хозяйства, аналогичным образом ранее был отремонтирован Большой Москворецкий мост. Работы по ремонту сооружения ведутся в круглосуточном режиме, это позволит нам завершить их раньше срока, запланированного на декабрь 2021 года. В ночное время проводятся только бесшумные работы", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. "Проведение капитального ремонта позволит решить целый комплекс проблем, после завершения работ вырастет несущая способность сооружения, что значительно повысит срок службы и увеличит межремонтный период", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в ходе ремонтных работ с проезжей части моста уже сняли более девяти тысяч квадратных метров асфальта, разобрали 9,3 тысячи квадратных метров железобетонного и бетонного оснований. Выполнен демонтаж более двух тысяч квадратных метров гранитной облицовки и литого чугунного ограждения, которые направлены на реставрацию.