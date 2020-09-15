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https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577271214.html
СК завершил расследование дела против совладельца "Зимней вишни"
Расследование уголовного дела в отношении совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского завершено, сообщила официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T15:36
2020-09-15T15:42
пожар в торговом центре в кемерово
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
кемерово
кемеровская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Расследование уголовного дела в отношении совладельца "<a href="https://ria.ru/fire-shopping-center-Kemerovo-25032018" target="_blank">Зимней вишни</a>" Вячеслава Вишневского завершено, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили ее сын – Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко", - сказала Петренко.По ее словам, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
https://realty.ria.ru/20200825/zimnyaya-vishnya-1576278259.html
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пожар в торговом центре в кемерово, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия

СК завершил расследование дела против совладельца "Зимней вишни"

15:36 15.09.2020 (обновлено: 15:42 15.09.2020)
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© РИА Новости . МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости . МЧС РФ
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского завершено, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили ее сын – Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко", - сказала Петренко.
Избрание пресечения седьмому фигуранту дела сгоревшего ТЦ в Кемерово, бывшей начальнице инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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По ее словам, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на открытии сквера Парк ангелов, построенного в память о погибших в пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня, в Кемерово - РИА Новости, 1920, 15.09.2019
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
1731436
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Пожар в торговом центре в КемеровоСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)КемеровоКемеровская областьПроисшествия
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