https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577271214.html

СК завершил расследование дела против совладельца "Зимней вишни"

Расследование уголовного дела в отношении совладельца "Зимней вишни" Вячеслава Вишневского завершено, сообщила официальный представитель СК России Светлана... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T15:36

2020-09-15T15:36

2020-09-15T15:42

пожар в торговом центре в кемерово

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

кемерово

кемеровская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Расследование уголовного дела в отношении совладельца "<a href="https://ria.ru/fire-shopping-center-Kemerovo-25032018" target="_blank">Зимней вишни</a>" Вячеслава Вишневского завершено, сообщила официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Petrenko/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Петренко</a>."Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Вячеслава Вишневского. Он обвиняется в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом – начальником инспекции Государственного строительного надзора <a href="http://ria.ru/location_Kemerovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Кемеровской области</a> Танзилей Комковой. В организованную преступную группу также входили ее сын – Эдуард Комков и директор ООО "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко", - сказала Петренко.По ее словам, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.Вишневский, который, по данным СК, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании, был арестован заочно и объявлен в международный розыск, 24 марта экстрадирован из Польши и в СИЗО Калининграда помещен на 14-дневный карантин, после выхода из которого ему предъявили обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский с участием посредника дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко (все трое также стали фигурантами этого дела). Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них - дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек. Среди обвиняемых - собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод торгового центра в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.

https://realty.ria.ru/20200825/zimnyaya-vishnya-1576278259.html

https://ria.ru/20190915/1558699530.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар в торговом центре в кемерово, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), кемерово, кемеровская область, происшествия