https://ria.ru/20200915/rassledovanie-1577260061.html
В Совете Европы призвали расследовать ситуацию вокруг Навального
В Совете Европы призвали провести незамедлительное расследование ситуации вокруг Алексея Навального, соответствующее заявление сделал на заседании посткома ПАСЕ РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:14
2020-09-15T13:14
2020-09-15T13:30
госпитализация алексея навального
алексей навальный
совет европы
греция
парламентская ассамблея совета европы
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">Совете Европы</a> призвали провести незамедлительное расследование ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, соответствующее заявление сделал на заседании посткома <a href="http://ria.ru/organization_Parlamentskaja_assambleja_Soveta_Evropy/" target="_blank" data-auto="true">ПАСЕ</a> представитель страны-председателя в уставном органе Совета-комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Greece/" target="_blank" data-auto="true">Греции</a> Милтиадис Варвициотис.Он добавил, что "необходимо провести незамедлительное расследование".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.Во вторник находящийся в берлинской клинике Charite Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы в социальной сети и сообщил, что вчера смог целый день дышать сам.
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577258235.html
https://ria.ru/20200915/navalnyy-1577240574.html
4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, совет европы, греция, парламентская ассамблея совета европы
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.
В Совете Европы
призвали провести незамедлительное расследование ситуации вокруг Алексея Навального
, соответствующее заявление сделал на заседании посткома ПАСЕ
представитель страны-председателя в уставном органе Совета-комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции
Милтиадис Варвициотис.
"Прежде всего, я хочу, чтобы как можно быстрее и полностью господин Навальный выздоровел, и очень важно выяснить всю правду о том, что произошло", - сказал он, отвечая на вопрос британского парламентария о том, что Комитет министров может сделать в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
Он добавил, что "необходимо провести незамедлительное расследование".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию
. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок". Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк уже заявлял, что данные о якобы отравлении Навального новой разновидностью "Новичка" - чушь, поскольку не было симптомов отравления этим веществом.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил для проверки в западно-сибирское управление заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
Во вторник находящийся в берлинской клинике Charite Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы в социальной сети и сообщил, что вчера смог целый день дышать сам.