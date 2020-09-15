https://ria.ru/20200915/putin-1577256760.html

Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:32

2020-09-15T12:32

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дмитрий песков

владимир путин

псковская область

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В середине дня он посредством телеконференции откроет два медицинских центра, которые построены министерством обороны в Псковской области, и кроме того, также выслушает доклад о том, как завершается строительство медицинского центра в республике Тыва", - заявил Песков, говоря о рабочем графике президента во вторник.Он напомнил, что на предыдущих видеоконференциях, посвященных открытию таких объектов в регионах, говорилось о необходимости создания дополнительных центров. "Как раз Минобороны в кратчайшие сроки отчитывается о завершении еще двух и о продолжении строительства еще одного", - уточнил представитель Кремля.

https://ria.ru/20200630/1573673144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, псковская область, общество