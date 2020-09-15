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Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области
Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:32
2020-09-15T12:33
дмитрий песков
владимир путин
псковская область
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в <a href="http://ria.ru/location_Pskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Псковской области</a> и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."В середине дня он посредством телеконференции откроет два медицинских центра, которые построены министерством обороны в Псковской области, и кроме того, также выслушает доклад о том, как завершается строительство медицинского центра в республике Тыва", - заявил Песков, говоря о рабочем графике президента во вторник.Он напомнил, что на предыдущих видеоконференциях, посвященных открытию таких объектов в регионах, говорилось о необходимости создания дополнительных центров. "Как раз Минобороны в кратчайшие сроки отчитывается о завершении еще двух и о продолжении строительства еще одного", - уточнил представитель Кремля.
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дмитрий песков, владимир путин, псковская область, общество

Путин в режиме телеконференции откроет медцентры в Псковской области

12:32 15.09.2020 (обновлено: 12:33 15.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник в режиме телеконференции откроет два медицинских центра в Псковской области и выслушает доклад о строительства аналогичного медцентра в Туве, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"В середине дня он посредством телеконференции откроет два медицинских центра, которые построены министерством обороны в Псковской области, и кроме того, также выслушает доклад о том, как завершается строительство медицинского центра в республике Тыва", - заявил Песков, говоря о рабочем графике президента во вторник.
Он напомнил, что на предыдущих видеоконференциях, посвященных открытию таких объектов в регионах, говорилось о необходимости создания дополнительных центров. "Как раз Минобороны в кратчайшие сроки отчитывается о завершении еще двух и о продолжении строительства еще одного", - уточнил представитель Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2020
30 июня, 12:18
Путин откроет возведенные Минобороны медцентры в ряде регионов
1200016
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПсковская областьОбщество
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