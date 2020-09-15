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Еще одна страна открыла границу для россиян
Южная Осетия возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:39
2020-09-15T08:39
коронавирус covid-19
анатолий бибилов
южная осетия
в мире
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<strong>ЦХИНВАЛ, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южная Осетия</a> возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября."Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в постановлении правительства республики.Ранее президент Южной Осетии <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a> заявил, что границу с Россией нужно открыть с 15 сентября. Вместе с этим глава республики сказал, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии, руководство может принять решение вернуться к ограничительным мерам.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции России принял решение об открытии границы с Южной Осетией.
https://radiosputnik.ria.ru/20200914/iordaniya-1577202702.html
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коронавирус covid-19, анатолий бибилов, южная осетия, в мире

Еще одна страна открыла границу для россиян

08:39 15.09.2020
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© РИА Новости / Руслан Вахаев / Перейти в фотобанкЮжная Осетия
Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Руслан Вахаев
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Южная Осетия. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 15 сен – РИА Новости. Южная Осетия возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября.
"Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в постановлении правительства республики.
Вид на столицу Иордании Амман - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
Вчера, 11:55
Иордания открыла границы и внесла россиян в "красную группу"
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что границу с Россией нужно открыть с 15 сентября. Вместе с этим глава республики сказал, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии, руководство может принять решение вернуться к ограничительным мерам.
Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции России принял решение об открытии границы с Южной Осетией.
Черногория - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 00:40
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
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Коронавирус COVID-19Анатолий БибиловЮжная ОсетияВ мире
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