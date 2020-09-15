https://ria.ru/20200915/puteshestviya-1577242664.html

Еще одна страна открыла границу для россиян

Южная Осетия возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:39

2020-09-15T08:39

2020-09-15T08:39

коронавирус covid-19

анатолий бибилов

южная осетия

в мире

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<strong>ЦХИНВАЛ, 15 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_South_Ossetia/" target="_blank" data-auto="true">Южная Осетия</a> возобновляет пересечение государственной границы с Россией с 15 сентября."Пятнадцатого сентября отменяется действие мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории республики, предусмотренных постановлениями правительства РЮО, и возобновляется пересечение госграницы Южной Осетии через многосторонний пункт пропуска "Рук" в обычном режиме", - говорится в постановлении правительства республики.Ранее президент Южной Осетии <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Bibilov/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Бибилов</a> заявил, что границу с Россией нужно открыть с 15 сентября. Вместе с этим глава республики сказал, что в случае вспышки коронавирусной инфекции на территории Южной Осетии, руководство может принять решение вернуться к ограничительным мерам.Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции России принял решение об открытии границы с Южной Осетией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200914/iordaniya-1577202702.html

https://ria.ru/20200805/1575378485.html

южная осетия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, анатолий бибилов, южная осетия, в мире