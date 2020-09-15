https://ria.ru/20200915/pooschrenie-1577262685.html

Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили поощрения от президента

Ряд сотрудников МИА "Россия сегодня" удостоены поощрений президента РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T13:41

2020-09-15T13:41

2020-09-15T13:42

россия

миа "россия сегодня"

новости агентства

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Ряд сотрудников <a href="https://ria.ru/tag_organization_MIA_Rossija_segodnja" target="_blank">МИА "Россия сегодня"</a> удостоены поощрений президента РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Объявить благодарность Президента Российской Федерации Даминову Рафаэлю Маратовичу - заместителю руководителя представительства - руководителю корреспондентского пункта представительства МИА "Россия сегодня" в Арабской республике Египет, ... наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Лидова-Петровского Петра Алексеевича - директора дирекции по коммуникациям федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в распоряжении.Благодарность президента также объявлена старшему менеджеру управления бренд-коммуникаций Екатерине Вершинской, первому заместителю главного редактора Сергею Кочеткову и руководителям проектов управления бренд-коммуникаций Андрею Мелентьеву и Вере Хитеевой.

https://ria.ru/20200915/reyting-1577239196.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", новости агентства, общество