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Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили поощрения от президента
Ряд сотрудников МИА "Россия сегодня" удостоены поощрений президента РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T13:41
2020-09-15T13:42
россия
миа "россия сегодня"
новости агентства
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Ряд сотрудников <a href="https://ria.ru/tag_organization_MIA_Rossija_segodnja" target="_blank">МИА "Россия сегодня"</a> удостоены поощрений президента РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации."Объявить благодарность Президента Российской Федерации Даминову Рафаэлю Маратовичу - заместителю руководителя представительства - руководителю корреспондентского пункта представительства МИА "Россия сегодня" в Арабской республике Египет, ... наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Лидова-Петровского Петра Алексеевича - директора дирекции по коммуникациям федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в распоряжении.Благодарность президента также объявлена старшему менеджеру управления бренд-коммуникаций Екатерине Вершинской, первому заместителю главного редактора Сергею Кочеткову и руководителям проектов управления бренд-коммуникаций Андрею Мелентьеву и Вере Хитеевой.
https://ria.ru/20200915/reyting-1577239196.html
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россия, миа "россия сегодня", новости агентства, общество

Сотрудники МИА "Россия сегодня" получили поощрения от президента

13:41 15.09.2020 (обновлено: 13:42 15.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска международного информационного агентства "Россия сегодня"
Вывеска международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вывеска международного информационного агентства "Россия сегодня". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ряд сотрудников МИА "Россия сегодня" удостоены поощрений президента РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Объявить благодарность Президента Российской Федерации Даминову Рафаэлю Маратовичу - заместителю руководителя представительства - руководителю корреспондентского пункта представительства МИА "Россия сегодня" в Арабской республике Египет, ... наградить почетной грамотой Президента Российской Федерации Лидова-Петровского Петра Алексеевича - директора дирекции по коммуникациям федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия сегодня", - говорится в распоряжении.
Здание МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
Вчера, 07:00
Топ-менеджеры "России сегодня" признаны лучшими в отрасли
Благодарность президента также объявлена старшему менеджеру управления бренд-коммуникаций Екатерине Вершинской, первому заместителю главного редактора Сергею Кочеткову и руководителям проектов управления бренд-коммуникаций Андрею Мелентьеву и Вере Хитеевой.
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РоссияМИА "Россия сегодня"Новости агентстваОбщество
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