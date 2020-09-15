https://ria.ru/20200915/pomosch-1577277681.html

В Ростовской области продлили новый порядок расчета адресной помощи

Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании во вторник приняли закон, который продлил до конца текущего года новый порядок расчета... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T17:00

2020-09-15T17:00

2020-09-15T17:00

ростовская область

ростовская область

общество

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> на заседании во вторник приняли закон, который продлил до конца текущего года новый порядок расчета адресной соцпомощи для жителей региона, а также установил на постоянной основе минимальный гарантированный размер такой помощи, сообщает пресс-служба областного парламента."Сегодня донской парламент реализовал законодательную инициативу губернатора Ростовской области, которая была сформулирована им в бюджетном послании. Это важный вопрос, так как данной социальной поддержкой могут воспользоваться, прежде всего, те, кто попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса и введением ограничительных мер", - сказал председатель областного заксобрания Александр Ищенко.Новый порядок расчета адресной соцпомощи, который был принят в апреле и установлен до октября текущего года, предполагает, что на нее могут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, то есть ниже 15 тысяч рублей. Минимальный гарантированный размер такой помощи составляет 10% от прожиточного минимума."Вносимыми поправками, во-первых, данный расчет адресной помощи продлевается до 1 января 2021 года. А во-вторых, положение о существующем минимальном гарантированном размере социального пособия устанавливается на постоянной основе", - сказано в сообщении.По данным регионального парламента, с начала 2020 года количество получателей адресной помощи увеличилось на 10 тысяч семей и составило на настоящий момент свыше 38 тысяч семей. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 515,6 миллиона рублей. Продление действия этой нормы до 1 января 2021 года потребует увеличения бюджетных расходов. Дополнительно выделяется 162,2 миллиона рублей.Всего в 2020 году на оказание адресной социальной помощи запланировано почти 775,2 миллиона рублей из средств областного бюджета.

https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, общество