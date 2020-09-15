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Ростовская область
https://ria.ru/20200915/pomosch-1577277681.html
В Ростовской области продлили новый порядок расчета адресной помощи
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании во вторник приняли закон, который продлил до конца текущего года новый порядок расчета... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T17:00
2020-09-15T17:00
ростовская область
ростовская область
общество
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты законодательного собрания <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> на заседании во вторник приняли закон, который продлил до конца текущего года новый порядок расчета адресной соцпомощи для жителей региона, а также установил на постоянной основе минимальный гарантированный размер такой помощи, сообщает пресс-служба областного парламента."Сегодня донской парламент реализовал законодательную инициативу губернатора Ростовской области, которая была сформулирована им в бюджетном послании. Это важный вопрос, так как данной социальной поддержкой могут воспользоваться, прежде всего, те, кто попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса и введением ограничительных мер", - сказал председатель областного заксобрания Александр Ищенко.Новый порядок расчета адресной соцпомощи, который был принят в апреле и установлен до октября текущего года, предполагает, что на нее могут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, то есть ниже 15 тысяч рублей. Минимальный гарантированный размер такой помощи составляет 10% от прожиточного минимума."Вносимыми поправками, во-первых, данный расчет адресной помощи продлевается до 1 января 2021 года. А во-вторых, положение о существующем минимальном гарантированном размере социального пособия устанавливается на постоянной основе", - сказано в сообщении.По данным регионального парламента, с начала 2020 года количество получателей адресной помощи увеличилось на 10 тысяч семей и составило на настоящий момент свыше 38 тысяч семей. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 515,6 миллиона рублей. Продление действия этой нормы до 1 января 2021 года потребует увеличения бюджетных расходов. Дополнительно выделяется 162,2 миллиона рублей.Всего в 2020 году на оказание адресной социальной помощи запланировано почти 775,2 миллиона рублей из средств областного бюджета.
https://ria.ru/20200826/posobiya-1576346627.html
ростовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ростовская область, общество

В Ростовской области продлили новый порядок расчета адресной помощи

17:00 15.09.2020
72
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сен – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании во вторник приняли закон, который продлил до конца текущего года новый порядок расчета адресной соцпомощи для жителей региона, а также установил на постоянной основе минимальный гарантированный размер такой помощи, сообщает пресс-служба областного парламента.
"Сегодня донской парламент реализовал законодательную инициативу губернатора Ростовской области, которая была сформулирована им в бюджетном послании. Это важный вопрос, так как данной социальной поддержкой могут воспользоваться, прежде всего, те, кто попал в сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса и введением ограничительных мер", - сказал председатель областного заксобрания Александр Ищенко.
Новый порядок расчета адресной соцпомощи, который был принят в апреле и установлен до октября текущего года, предполагает, что на нее могут рассчитывать граждане, чей среднедушевой доход ниже полутора прожиточных минимумов, то есть ниже 15 тысяч рублей. Минимальный гарантированный размер такой помощи составляет 10% от прожиточного минимума.
"Вносимыми поправками, во-первых, данный расчет адресной помощи продлевается до 1 января 2021 года. А во-вторых, положение о существующем минимальном гарантированном размере социального пособия устанавливается на постоянной основе", - сказано в сообщении.
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По данным регионального парламента, с начала 2020 года количество получателей адресной помощи увеличилось на 10 тысяч семей и составило на настоящий момент свыше 38 тысяч семей. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 515,6 миллиона рублей. Продление действия этой нормы до 1 января 2021 года потребует увеличения бюджетных расходов. Дополнительно выделяется 162,2 миллиона рублей.
Всего в 2020 году на оказание адресной социальной помощи запланировано почти 775,2 миллиона рублей из средств областного бюджета.
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Ростовская областьРостовская областьОбщество
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