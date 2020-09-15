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Названы идеальные продукты для похудения
Врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:16
2020-09-15T10:38
наталья пугачева
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_natalya-pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пугачева</a> перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.По ее словам, идеальным продуктом для похудения являются различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.Для лучшего усвоения полезных веществ, врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.Среди других способствующих похудению овощей – капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом – имбирь, хрен, лук и чеснок.
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наталья пугачева, общество

Названы идеальные продукты для похудения

09:16 15.09.2020 (обновлено: 10:38 15.09.2020)
2925
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Овощи
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.
По ее словам, идеальным продуктом для похудения являются различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.

"Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия – натурального мочегонного средства", — рассказала она в интервью "Комсомольской правде".

Для лучшего усвоения полезных веществ, врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.
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Врач составила меню для идеальной работы кишечника
Среди других способствующих похудению овощей – капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.
Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом – имбирь, хрен, лук и чеснок.

"У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни", — заключила она.

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