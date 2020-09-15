https://ria.ru/20200915/pokhudenie-1577243848.html

Названы идеальные продукты для похудения

Врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T09:16

2020-09-15T09:16

2020-09-15T10:38

наталья пугачева

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_natalya-pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пугачева</a> перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.По ее словам, идеальным продуктом для похудения являются различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.Для лучшего усвоения полезных веществ, врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.Среди других способствующих похудению овощей – капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом – имбирь, хрен, лук и чеснок.

https://ria.ru/20200427/1570610071.html

https://ria.ru/20200907/zavtrak-1576866800.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья пугачева, общество