https://ria.ru/20200915/pokhudenie-1577243848.html
Названы идеальные продукты для похудения
Врач-диетолог Наталья Пугачева перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T09:16
2020-09-15T09:16
2020-09-15T10:38
наталья пугачева
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_natalya-pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Пугачева</a> перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.По ее словам, идеальным продуктом для похудения являются различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.Для лучшего усвоения полезных веществ, врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.Среди других способствующих похудению овощей – капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом – имбирь, хрен, лук и чеснок.
https://ria.ru/20200427/1570610071.html
https://ria.ru/20200907/zavtrak-1576866800.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья пугачева, общество
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Врач-диетолог Наталья Пугачева
перечислила овощи, которые необходимо употреблять людям, желающим сбросить лишний вес.
По ее словам, идеальным продуктом для похудения являются различные салаты, особенно шпинат и сельдерей.
"Кроме высокого содержания клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот в листьях салатов много калия – натурального мочегонного средства", — рассказала она в интервью "Комсомольской правде".
Для лучшего усвоения полезных веществ, врач рекомендовала заправлять салат небольшим количеством растительного масла.
Среди других способствующих похудению овощей – капуста, огурцы и свекла. Помимо низкого содержания калорий, эти продукты способствуют нормальному пищеварению и помогают поддержать энергетический обмен.
Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион овощи с острым или пряным вкусом – имбирь, хрен, лук и чеснок.
"У каждого из них есть свои особенные полезные компоненты, биологически активные вещества, оказывающие антисептическое, антиоксидантное, стимулирующее действие, что очень полезно для тех, кто ведет здоровый образ жизни", — заключила она.