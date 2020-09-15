https://ria.ru/20200915/pogoda-1577277621.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Классического Бабьего лета в Москве не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:58
2020-09-15T16:58
2020-09-15T17:27
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Классического Бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.По словам специалиста, на такую перспективу трудно дать прогноз, насколько задержится этот период солнечной погоды. Вероятно, она будет продолжаться несколько дней."Это будет похоже на Старое Бабье лето, оно начнется после 23-24 сентября. Там и температуры уже не те: плюс 1 — плюс 6 ночью, плюс 11 — плюс 16 днем", — пояснил Тишковец.Синоптик напомнил, что классического Бабьего лета в Москве в этом году так и не было, были лишь "куски", похожие на Бабье лето, но они ограничивались буквально двумя днями.
https://realty.ria.ru/20200914/otoplenie-1577214980.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости.
Классического Бабьего лета в Москве
не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"После мощного вторжения холода, которое произойдет с пятницы и погрузит нас дней на пять в капитальный холод, есть вероятность, что этот холод вдохнет жизнь в скандинавский антициклон — и он распространит сферу своего влияния стран северной Европы на европейскую территорию России", — рассказал он.
По словам специалиста, на такую перспективу трудно дать прогноз, насколько задержится этот период солнечной погоды. Вероятно, она будет продолжаться несколько дней.
"Это будет похоже на Старое Бабье лето, оно начнется после 23-24 сентября. Там и температуры уже не те: плюс 1 — плюс 6 ночью, плюс 11 — плюс 16 днем", — пояснил Тишковец.
Синоптик напомнил, что классического Бабьего лета в Москве в этом году так и не было, были лишь "куски", похожие на Бабье лето, но они ограничивались буквально двумя днями.