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Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето
Классического Бабьего лета в Москве не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T16:58
2020-09-15T17:27
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Классического Бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.По словам специалиста, на такую перспективу трудно дать прогноз, насколько задержится этот период солнечной погоды. Вероятно, она будет продолжаться несколько дней."Это будет похоже на Старое Бабье лето, оно начнется после 23-24 сентября. Там и температуры уже не те: плюс 1 — плюс 6 ночью, плюс 11 — плюс 16 днем", — пояснил Тишковец.Синоптик напомнил, что классического Бабьего лета в Москве в этом году так и не было, были лишь "куски", похожие на Бабье лето, но они ограничивались буквально двумя днями.
https://realty.ria.ru/20200914/otoplenie-1577214980.html
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погода, москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

16:58 15.09.2020 (обновлено: 17:27 15.09.2020)
3687
© РИА Новости / Владимир АстапковичВид Москвы
Вид Москвы - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Вид Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Классического Бабьего лета в Москве не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"После мощного вторжения холода, которое произойдет с пятницы и погрузит нас дней на пять в капитальный холод, есть вероятность, что этот холод вдохнет жизнь в скандинавский антициклон — и он распространит сферу своего влияния стран северной Европы на европейскую территорию России", — рассказал он.

По словам специалиста, на такую перспективу трудно дать прогноз, насколько задержится этот период солнечной погоды. Вероятно, она будет продолжаться несколько дней.
"Это будет похоже на Старое Бабье лето, оно начнется после 23-24 сентября. Там и температуры уже не те: плюс 1 — плюс 6 ночью, плюс 11 — плюс 16 днем", — пояснил Тишковец.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга, посвященного первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:05
Мурашко призвал губернаторов учитывать погоду при включении отопления
Синоптик напомнил, что классического Бабьего лета в Москве в этом году так и не было, были лишь "куски", похожие на Бабье лето, но они ограничивались буквально двумя днями.
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