https://ria.ru/20200915/pogoda-1577277621.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет бабье лето

Классического Бабьего лета в Москве не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T16:58

2020-09-15T16:58

2020-09-15T17:27

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Классического Бабьего лета в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> не было, после 23-24 сентября ожидается Старое Бабье лето с температурой до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.По словам специалиста, на такую перспективу трудно дать прогноз, насколько задержится этот период солнечной погоды. Вероятно, она будет продолжаться несколько дней."Это будет похоже на Старое Бабье лето, оно начнется после 23-24 сентября. Там и температуры уже не те: плюс 1 — плюс 6 ночью, плюс 11 — плюс 16 днем", — пояснил Тишковец.Синоптик напомнил, что классического Бабьего лета в Москве в этом году так и не было, были лишь "куски", похожие на Бабье лето, но они ограничивались буквально двумя днями.

https://realty.ria.ru/20200914/otoplenie-1577214980.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество