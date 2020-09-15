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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье во вторник из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:48
2020-09-15T12:48
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac" target="_blank">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье во вторник из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 18 метров в секунду действует в Москве до 20.00 15 сентября, в Московской области - до 21.00 15 сентября.
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погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

12:48 15.09.2020
6492
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВетреная погода в Москве
Ветреная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье во вторник из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре порывами до 18 метров в секунду действует в Москве до 20.00 15 сентября, в Московской области - до 21.00 15 сентября.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
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ПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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