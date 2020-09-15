https://ria.ru/20200915/pogoda-1577257664.html

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье во вторник из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T12:48

2020-09-15T12:48

2020-09-15T12:48

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac" target="_blank">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье во вторник из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 18 метров в секунду действует в Москве до 20.00 15 сентября, в Московской области - до 21.00 15 сентября.

https://ria.ru/20200915/otoplenie-1577251672.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество