https://ria.ru/20200915/pogoda-1577257664.html
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье во вторник из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T12:48
2020-09-15T12:48
2020-09-15T12:48
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac" target="_blank">Гидрометцентр</a> объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье во вторник из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Предупреждение о ветре порывами до 18 метров в секунду действует в Москве до 20.00 15 сентября, в Московской области - до 21.00 15 сентября.
https://ria.ru/20200915/otoplenie-1577251672.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество