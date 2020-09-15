https://ria.ru/20200915/pogoda-1577242232.html

Москвичей предупредили о порывистом ветре

Порывистый ветер, без существенных осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.09.2020

2020-09-15T08:15

2020-09-15T08:15

2020-09-15T08:15

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Порывистый ветер, без существенных осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня будет определяться тыловой частью уходящего циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. В столице +15… +17, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pogoda-1577127032.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество