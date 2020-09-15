https://ria.ru/20200915/pogoda-1577242232.html
Москвичей предупредили о порывистом ветре
Порывистый ветер, без существенных осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:15
2020-09-15T08:15
2020-09-15T08:15
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Порывистый ветер, без существенных осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня будет определяться тыловой частью уходящего циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. В столице +15… +17, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pogoda-1577127032.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество