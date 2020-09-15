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Москвичей предупредили о порывистом ветре
Порывистый ветер, без существенных осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.09.2020
2020-09-15T08:15
2020-09-15T08:15
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 15 сен - РИА Новости.</strong> Порывистый ветер, без существенных осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня будет определяться тыловой частью уходящего циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. В столице +15… +17, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20200912/pogoda-1577127032.html
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичей предупредили о порывистом ветре

08:15 15.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Порывистый ветер, без существенных осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода в Москве сегодня будет определяться тыловой частью уходящего циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый. В столице +15… +17, в Подмосковье - от 13 до 18 градусов", - рассказал Тишковец.
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Где по грибы, а где – на пляж. Синоптик рассказал о погоде в РФ
По его словам, атмосферное давление будет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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